16 ديسمبر 2025 . الساعة 08:21 بتوقيت القدس
عضو البرلمان الأوروبي ايزابيل سيرا

أطلقت عضو البرلمان الأوروبي ايزابيل سيرا، والنائية عن حزب بوديمس (نستطيع) الإسباني رسالة تضامن مع الحملة التي أطلقت من بيروت على الصعيد الدولي من أجل إطلاق سراح المعتقلين اللبنانيين العشرين من سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وقالت سيرا في فيديو تضامني، إن "جوهر كيان الاحتلال ووجوده يقوم على ارتكاب الجرائم وإبادة الشعبين الفلسطيني واللبناني".

ودعتْ عضو البرلمان للتضامن مع الشعبين وإطلاق سراح المعتقلين والتوقيع على الحملة العالمية المتواصلة.

ونددت الحملة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعوب المنطقة، من قصفٍ وتدمير وإخفاء قسري للمعتقلين والمختطفين.

وفي ظلّ ازدياد الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق الأسرى داخل الزنازين، وفي وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لاحترام حقوق المعتقلين، تتجدّد في لبنان الأصوات المطالِبة بوضع قضية الأسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال على رأس الأولويات الوطنية.

ويُعتبر ملف الأسرى اللبنانيين لدى الاحتلال "الإسرائيلي" من أكثر القضايا حساسية في المسار الوطني اللبناني، نظرًا لما رافقه من تجاهل دولي طويل وغياب آليات واضحة للمحاسبة على الانتهاكات داخل السجون.

وعلى مرّ العقود، شكّلت عمليات الاعتقال، والإخفاء القسري، والتعذيب الممنهج، محور احتجاجات وتحركات شعبية، خصوصًا في ظلّ غياب تقارير دقيقة حول أوضاعهم، ومنع الصليب الأحمر الدولي من الوصول إليهم في فترات طويلة.

ويقبع أكثر من 9300 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، بينهم أكثر من 50 أسيرة ونحو 350 طفلاً، إضافة إلى معتقلين محتجزين في معسكرات تابعة للجيش، ويقبعون تحت "الإخفاء القسري".

وخلّفت حرب الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" منذ السابع من أكتوبر 2023 بدعم أمريكي واستمرت لسنتين، أكثر من 70 ألف شهيد وما يفوق 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
