رئيس بلديات غزة: المنخفض الجديد قد يكون أشد قسوة ويهدد بكارثة

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذّر رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة، يحيى السراج، من تداعيات خطيرة مع دخول منخفض جوي جديد إلى القطاع، في وقت لم يتعافَ فيه السكان بعد من آثار المنخفضات السابقة، وسط دمار واسع في البنية التحتية وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وقال السراج، في تصريحات صحفية للأناضول، إن المنخفض الحالي يأتي في ظل غياب المأوى الآمن وانعدام وسائل التدفئة، ما يضاعف المخاطر على مئات آلاف النازحين، محذرًا من غرق الخيام ومراكز الإيواء، خاصة في المناطق المنخفضة والمكتظة بالسكان.

وأشار السراج إلى، أن فرق الطوارئ في البلديات والدفاع المدني تعمل بإمكانات محدودة للحد من الأضرار، مؤكدًا أن النقص الحاد في الوقود يعيق تشغيل الآليات ومحطات الضخ ويزيد من خطورة الوضع.

كما حذّر من انهيارات محتملة في مبانٍ سكنية متضررة تؤوي نازحين قسرًا، ما يشكّل تهديدًا مباشرًا على حياة المدنيين.

ودعا السراج، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تدخل عاجل للضغط من أجل إدخال الكرفانات والمساكن المؤقتة، وتوفير مساعدات شتوية عاجلة تشمل الملابس والأغطية ووسائل التدفئة الآمنة، للتخفيف من معاناة السكان في ظل الظروف الجوية القاسية.

تسببت الأمطار الغزيرة والمنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة، الليلة، بانهيار منازل وسقوط جدران على خيام النازحين في عدد من المناطق، ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار مادية، في وقت فاقمت فيه الأحوال الجوية القاسية معاناة آلاف العائلات التي تقيم في خيام والمنازل المتضررة.

وأفادت مصادر محلية، مساء اليوم الإثنين، بانهيار منزل يعود لعائلة أبو القمصان في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، جراء الأمطار الغزيرة وتعرّض المبنى لأضرار سابقة بفعل عدوان الاحتلال على القطاع، دون تسجيل إصابات بين المواطنين.

وفي حادث منفصل، أُصيب عدد من النازحين في وقت سابق من مساء اليوم، عقب سقوط جدار على إحدى خيامهم في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، نتيجة شدة الأمطار المصاحبة للمنخفض الجوي الذي يضرب القطاع.

كما تسببت الأمطار الغزيرة بغرق عدد كبير من خيام النازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، خاصة في المناطق المنخفضة، ما فاقم معاناة آلاف العائلات التي تعيش أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة في ظل الظروف الجوية القاسية واستمرار تداعيات العدوان.

وبحسب الراصد الجوي ليث العلامي، فقد بدأ المنخفض الجوي الجديد تأثيره، حيث تهطل الأمطار بشكل متفاوت على أنحاء واسعة من البلاد، فيما تكون أكثر كثافة على المناطق الساحلية (قطاع غزة).

وتستمر فرص هطول الأمطار في هذه الجولة حتى صباح يوم غدٍ الثلاثاء، قبل أن تتراجع الهطولات بشكل كبير وقد تتوقف مؤقتًا نهارًا، لتعاود التجدد مساءً وليل الثلاثاء، وبشكل أساسي في وسط وجنوب البلاد، وذلك حتى نهار يوم الأربعاء.

حذّر جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة من تداعيات خطيرة قد تنجم عن تعرّض القطاع لمنخفضات جوية جديدة، مع الانهيار شبه الكامل للمنظومة الخدمية، وتدمير غالبية آليات ومعدات الدفاع المدني خلال حرب الإبادة الجماعية التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إن قطاع غزة يعيش حالة كارثية غير مسبوقة، مؤكدًا أن أي منخفض جوي قادم، إذا كان أشدّ من المنخفض الأخير، سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع أعداد الضحايا، في ظل غياب الحدّ الأدنى من مقومات الاستجابة والطوارئ.

وأوضح بصل لصحيفة "فلسطين" أن المنخفض الجوي الأخير، الذي استمر نحو 72 ساعة، كشف حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها السكان، حيث ارتقى 15 مواطنًا نتيجة شدّة البرد، وتسرب مياه الأمطار إلى الخيام، وانهيار منازل مدمّرة على رؤوس ساكنيها، إضافة إلى عشرات الإصابات وتضرّر الممتلكات البسيطة للنازحين.