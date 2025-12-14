آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بمحاكمة نتنياهو

فلسطين أون لاين

14 ديسمبر 2025 . الساعة 08:00 بتوقيت القدس
إسرائيليون يحتجّون في تل أبيب على لجنة التحقيق التي يسعى نتنياهو لتشكيلها

تظاهر إسرائيليون في مدن عدة ضد حكومة بنيامين نتنياهو مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في ما وصفوه بـ"إخفاقات السابع من أكتوبر"، في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023.

ففي القدس، تجمّع المشاركون في المظاهرات، مساء أمس السبت، أمام مقر إقامة الرئيس إسحاق هرتسوغ، وطالبوا بعدم منح عفو لنتنياهو.

وفي تل أبيب وحيفا وبئر السبع، طالب أهالي قتلى وأسرى إسرائيليين سابقين بضرورة محاسبة المسؤولين وعدم طي ملف الإخفاقات.

وقبل أيام، هاجم الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار، رئيس حكومة الاحتلال "نتنياهو"، ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من أكتوبر.

وقال بار: "من دون التحقيق في المنظومة كلها، نكون قد حكمنا على شعب إسرائيل كله بانتظار السابع من أكتوبر المقبل".

ورفض نتنياهو دعوات المعارضة إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وقرر في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تشكيل لجنة مستقلة وغير رسمية.

ويحاكم نتنياهو بتهم فساد تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة، لكنه نفى دائما ارتكاب أي مخالفات، إذ يقول إن التهم ذات دوافع سياسية، ويصر على أن إجراءات المحاكمة ستنتهي بإثبات براءته.

وأظهرت صحيفة جيروزالم بوست -وفق استطلاع حديث- أن غالبية الإسرائيليين يعارضون منح نتنياهو عفوا رئاسيا، معتبرين أن حكومته باتت غارقة في الفساد.

