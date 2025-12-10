الدفاع المدني: تلقينا أكثر من ألف مناشدة عقب غرق خيام النَّازحين بغزَّة

قال الدفاع المدني في غزة، إنَّ آلاف الخيام في المناطق الغربية من القطاع غرقت جراء المنخفض الجوي، فيما تلقت طواقم الإنقاذ أكثر من ألف مناشدة من المواطنين.

وأكد الدفاع المدني في تصريحات صحفية، ظهر يوم الأربعاء، أن التدخل العاجل ضروري للحد من الأضرار الناجمة عن المنخفض الجوي.

وناشد الدفاع المدني الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار الضغط لإدخال بيوت متنقلة لإيواء النازحين.

وأغرقت الأمطار الغزيرة آلاف الخيام في مختلف مناطق قطاع غزة، وسط تحذيرات من تداعيات منخفض جوي قطبي على حياة مئات آلاف النازحين الفلسطينيين الذين يعيشون في خيام بدائية منذ أكثر من عام.

ويحتاج قطاع غزة إلى نحو 300 ألف خيمة ووحدة سكنية مسبقة الصنع لتلبية أبسط احتياجات الفلسطينيين من المأوى، وفق معطيات سابقة للمكتب، بعدما دمر الاحتلال البنية التحتية خلال سنتين من الإبادة.

