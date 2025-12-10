قصفٌ جويٌّ ومدفعيٌّ.. الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

فلسطين أون لاين

10 ديسمبر 2025 . الساعة 10:05 بتوقيت القدس
غارات جوية وقصف مدفعي على عدة مناطق في القطاع رغم اتفاق وقف إطلاق النار

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي"، خروقاته المتواصلة لليوم الـ 61 من اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل قصف جوي ومدفعي ونسف لمنازل المواطنين في عدة مناطق بالقطاع.

وقالت مصادر صحفية، إن الاحتلال فجر بنايات سكنية في حي التفاح شرق مدينة غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال مدافعها الرشاشة باتجاه المناطق الشمالية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

واستهدف الاحتلال المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة خان يونس بغارات جوية، وسط قصف مدفعي متواصل منذ الليلة الماضية.

وأطلقت مروحيات الاحتلال "الأباتشي" نيرانها على المناطق الشرقية في خان يونس، وتركزت قرب دوار بني سهيلا وسط المدينة.

ومن جهته، أكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن الاحتلال "الإسرائيلي" واصل منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى مساء الاثنين 8 ديسمبر 2025 (لمدة 60 يوماً) ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.

ورصدت الجهات الحكومية المختصة 738 خرقاً للاتفاق، من بينها 205 جرائم إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين، و37 جريمة توغّل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، و358 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عُزّل ومنازلهم، و138 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية.

وأوضح المكتب الحكومي أنَّ هذه الانتهاكات الممنهجة أسفرت عن استشهاد 386 مواطناً، وإصابة 980 آخرين، إلى جانب 43 حالة اعتقال غير قانوني نفّذتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #خروقات وقف إطلاق النار

