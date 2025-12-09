جدول امتحانات "التوجيهي" الثانوية العامة الدورة الثانية 2024-2025 في غزة

فلسطين أون لاين

09 ديسمبر 2025 . الساعة 12:46 بتوقيت القدس
شعار وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

كشفت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن الجدول الزمني المعتمد لامتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) للعام الدراسي 2024 و 2025، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثانية المخصصة في غزة.

ومن المقرر أن تستمر الامتحانات عبر جميع الفروع الأكاديمية والمهنية بدءاً من يوم الأربعاء الموافق 2025/10/10 وحتى يوم السبت الموافق 2025/12/20.

يهدف هذا التنظيم إلى تيسير الإجراءات الامتحانية على الطلبة وضمان سير العملية التعليمية بنجاح.

المواعيد الرئيسية وجلسات الامتحان

تنطلق الامتحانات بمادة اللغة العربية يوم الأربعاء 2025/10/10. وتتضمن المواد المشتركة أيضاً امتحان تكنولوجيا المعلومات يوم الخميس 2025/11/11، وامتحان اللغة الإنجليزية يوم الإثنين 2025/12/15.

فيما يخص مواعيد الجلسات، تبدأ جلسة الامتحان لجميع الفروع، باستثناء الفرعين الأدبي والشرعي، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً. بينما تبدأ جلسة الامتحان الثانية المخصصة للفرعين الأدبي والشرعي في الساعة الثانية بعد الظهر.

 توزيع الامتحانات على الفروع

يغطي الجدول كافة الفروع المتاحة، وهي:

- الفرع العلمي: يمتحن طلبته في مواد التخصص كالفيزياء، الكيمياء، والرياضيات 1 والرياضيات 2، بالإضافة إلى الأحياء.

- الفرع الأدبي: يشمل امتحانات رئيسية في التاريخ والجغرافيا.

- الفرع الشرعي: يتقدم طلابه لامتحانات في الفقه الإسلامي، الحديث الشريف، والقرآن وعلومه.

- الفروع المهنية (الريادة والأعمال، الصناعي، الاقتصاد المنزلي): تتنوع امتحاناتهم بين مواد مشتركة كالكيمياء والرياضيات، ومواد تخصصية مثل الإدارة والاقتصاد، علم الزراعة، الرسم الفني، والتدريب العملي.

ودعت الوزارة جميع الطلبة إلى الالتزام التام بالبرنامج الزمني المعلن والتحضير الجيد لهذه الدورة.

