إصابتان برصاص الاحتلال في مخيم الأمعري

أصيب شاب وطفل فلسطينيان، وصادرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مركبة مدنية، خلال اقتحام مخيم الأمعري للاجئين، جنوبي غرب مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، في بيان مقتضب، بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين إحداهما لطفل يبلغ من العمر (13 عاما)، وأخرى لشاب بالرصاص الحي في الفخذ، خلال عملية اقتحام المخيم، وجرى نقلهما إلى المستشفى.

ويشار إلى أن قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال قد اقتحمت المخيم، وانتشرت في أزقته، وداهمت عددا من منازل المواطنين، بحماية قوات الاحتلال، التي اعتلت أسطح منازل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات وآليات عسكرية إلى مخيم الأمعري، عقب مداهمته من قبل قوات خاصة عبر مركبة تجارية (باص مرسيدس) يحمل لوحة تسجيل فلسطينية، واقتحام أحد المنازل.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات