600 قائد أمني سابق يحذّرون كاتس من إرهاب المستوطنين

متابعة/ فلسطين أون لاين

وجّه نحو 600 ضابط ومسؤول أمني إسرائيلي سابق رسالة حادة إلى وزير الحرب يسرائيل كاتس، محذرين من تصاعد "الإرهاب اليهودي" في الضفة الغربية، وما يمثله من تهديد إستراتيجي لـ"إسرائيل" ومستقبلها الأمني والسياسي.

وجاءت الرسالة تحت إطار حركة "قادة من أجل أمن إسرائيل"، ودعت كاتس إلى التدخل العاجل لوقف هجمات المستوطنين المتزايدة، مشددة على أن استمرار "العجز الحكومي" سيقود إلى فوضى وانفجار أمني واسع.

وأشار الموقّعون إلى أن العنف الاستيطاني بات منظمًا وممتدًا، يشمل اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتدمير أراضٍ ومزارع، وصولًا إلى هجمات جماعية متكررة، لافتين إلى أن التعامل مع هذا الملف يتطلب قرارًا واضحًا وإعادة فرض القانون.

واتهم الضباط السابقون الوزير كاتس بـ"التقاعس"، معتبرين أن تراخي الحكومة، وسياسات المتطرف بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، تساهم في توسيع الإرهاب الاستيطاني وتغذية التوتر في الضفة، وقد تدفع إلى مواجهة شاملة.

وأكدت الضباط في رسالتهم على أن تجاهل هذا الملف لم يعد خطأً إداريًا، بل خطرًا وجوديًا طارئًا، محمّلين "كاتس" المسؤولية المباشرة عن وقف الانحدار ومنع تدهور أكبر قد يُشعل الضفة الغربية.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين، التي تتنوع بين إحراق المنازل والمركبات والاعتداء على المزارعين، وسط حماية من الجيش الإسرائيلي.

وأدّت اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية منذ عامين، إلى استشهاد ما لا يقل عن 1085 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفا و500 منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي استمرت عامين، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.