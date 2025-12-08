محمد صلاح يفجّر الجدل.. انتقادات حادة تهز إدارة ليفربول

متابعة/ فلسطين أون لاين

أثارت التصريحات الأخيرة للنجم المصري محمد صلاح التي حمّل فيها إدارة نادي ليفربول مسؤولية تراجع أداء الفريق، موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، وسط انقسام واضح بين مؤيد يرى أن صلاح محق في انتقاداته، ومعارض يعتبر أن مستواه هو الآخر تراجع ولم يعد كما كان في سنوات التألق.

وجاءت تصريحات صلاح في توقيت بالغ الحساسية، حيث يعيش ليفربول واحدة من أسوأ فتراته خلال السنوات الأخيرة، بعد أن خسر 6 مباريات من آخر 9 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتراجع إلى المركز التاسع بـ 23 نقطة فقط.

كما شهدت الأسابيع الأخيرة غياب صلاح عن التشكيلة الأساسية في 3 مباريات متتالية أمام ليدز يونايتد ووست هام وسندرلاند، في سابقة لم تحدث منذ انضمامه للنادي عام 2017.

وفي الوقت الذي جدد فيه النادي عقد اللاعب المصري في أبريل/نيسان الماضي وسط احتفالات واسعة، يبدو المشهد الحالي بعيدًا تمامًا عن تلك اللحظة؛ إذ يعيش صلاح فترة معقدة داخل الفريق، رغم سجله التاريخي الذي يتضمن 250 هدفًا بقميص ليفربول، وعددًا من الألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي مرتين، ودوري أبطال أوروبا، إضافة إلى حصوله على الحذاء الذهبي 4 مرات.

ولا تقتصر الأزمة على المسابقات المحلية، إذ تراجع ليفربول أيضًا في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا إلى المركز الـ13، في مؤشر إضافي على التدهور الذي يعيشه الفريق هذا الموسم.

تصريحات صلاح الأخيرة، التي تحدث فيها عن جلوسه المتكرر على دكة البدلاء وحمّل إدارة النادي جزءًا كبيرًا من المسؤولية، وُصفت على نطاق واسع بأنها "تصريحات نارية" وغير مسبوقة في لهجتها تجاه الإدارة.

فقد عبّر سالم المنصوري عن تأييده المطلق لصلاح، قائلًا إن ليفربول بعد رحيله "قد لا يعود إلى القمة". وفي اتجاه مغاير، رأى المغرد عبد الله الحريجي أن صلاح مطالب برفع مستواه أولًا، مشيرًا إلى أنه سجل 3 أهداف فقط في آخر 15 مباراة.

فيما قارن شمس الدين ما قدمه صلاح لليفربول بإنجازات ميسي ورونالدو مع أنديتهم قبل الرحيل، ليخلص إلى أنه "قد حان وقت المغادرة". أما سابكي فدعا اللاعب إلى الرحيل فورًا معتبرًا أن النادي لن يدرك قيمته إلا بعد خسارته.

وفي ظل هذا الجدل، تحدثت تقارير إعلامية عن تحرك داخلي في ليفربول لعقد اجتماع عاجل بين صلاح والمدرب الهولندي أرني سلوت، وسط أنباء عن نية لاستبعاده من مواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا، ما يزيد من تعقيد المشهد حول مستقبل اللاعب داخل النادي.

ومن المقرر أن يخوض صلاح آخر مباراة للفريق أمام برايتون قبل التحاقه بمعسكر المنتخب المصري استعدادًا لبطولة كأس أفريقيا في المغرب، في لقاء قد يكتب نهاية العلاقة بين الطرفين إذا لم تهدأ الأزمة خلال الأيام المقبلة.

