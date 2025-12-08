فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لا نزع لسلاح المقاومة في غزة

استشهاد الشاب براء قبلان متأثرًا بجراحه والاحتلال يحتجز جثمانه

تحديث هام من الهيئة العامة للبترول لقطاع غزة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الصحة بغزة: اعتقال الاحتلال المُسف خفاجة اعتداءٌ صارخ على حرمة العمل الإنسانيّ

الاحتلال أعدم 50 أسيرًا من قطاع غزَّة منذ 7 أكتوبر ومركز يؤكد: لا يزال المئات رهن الإخفاء القسريّ

أطفال غزّة: طفولة مسروقة وحُلم لا ينطفئ

الأمم المتحدة تخفّض نداءها الإنساني إلى النصف بسبب تراجع تمويل المانحين

تأجيل امتحان اللغة العربية لطلبة قطاع غزة: الموعد الجديد الذي أعلنته الوزارة

الاحتلال يحتجز 32 أسيرًا من غزة بعد انتهاء محكومياتهم

تأجيل امتحان اللغة العربية لطلبة قطاع غزة: الموعد الجديد الذي أعلنته الوزارة

08 ديسمبر 2025 . الساعة 11:42 بتوقيت القدس
...
شعار وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان رسمي تأجيل جلسة امتحان اللغة العربية المقررة لـ طلبة قطاع غزة. ويأتي هذا القرار نظراً لـ ترتيبات فنية وتحديثات على النظام الأساسي للامتحانات.

ووفقاً للإعلان الصادر عن الوزارة، فقد تم تأجيل الامتحان الذي كان مقرراً عقده اليوم الإثنين، ليصبح الموعد الجديد هو يوم الخميس الموافق 18 ديسمبر 2025.

وأكدت الوزارة أن بقية الامتحانات ستعقد في مواعيدها الأصلية، وفقاً للبرنامج المعلن عنه سابقاً دون أي تغيير.

وقد اختتمت الوزارة بيانها بتوجيه أطيب الأمنيات للطلبة المتقدمين بالتوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الثانوية العامة #امتحان اللغة الغربية #طلبة قطاع غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة