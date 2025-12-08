تأجيل امتحان اللغة العربية لطلبة قطاع غزة: الموعد الجديد الذي أعلنته الوزارة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان رسمي تأجيل جلسة امتحان اللغة العربية المقررة لـ طلبة قطاع غزة. ويأتي هذا القرار نظراً لـ ترتيبات فنية وتحديثات على النظام الأساسي للامتحانات.

ووفقاً للإعلان الصادر عن الوزارة، فقد تم تأجيل الامتحان الذي كان مقرراً عقده اليوم الإثنين، ليصبح الموعد الجديد هو يوم الخميس الموافق 18 ديسمبر 2025.

وأكدت الوزارة أن بقية الامتحانات ستعقد في مواعيدها الأصلية، وفقاً للبرنامج المعلن عنه سابقاً دون أي تغيير.

وقد اختتمت الوزارة بيانها بتوجيه أطيب الأمنيات للطلبة المتقدمين بالتوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية.

المصدر / فلسطين أون لاين