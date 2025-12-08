طهران تحيل إيرانياً يحمل جنسية أوروبية إلى المحاكمة بتهمة التجسس لصالح 'إسرائيل"

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، يوم الاثنين، إحالة مواطن إيراني يحمل جنسية أوروبية إلى المحاكمة، بعد اعتقاله خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران و"إسرائيل" في يونيو (حزيران)، بتهمة التجسس لصالح "تل أبيب'.

وأفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية بأن المتهم، الذي لم تُكشف هويته، "مزدوج الجنسية ويقيم في دولة أوروبية"، وقد تم توقيفه داخل إيران خلال فترة المواجهات.

وبحسب المصدر، يواجه المتهم اتهامات بـ'التعاون الاستخباري والتجسس لصالح الكيان الصهيوني".

وكانت الحرب قد اندلعت فجر 13 يونيو، عندما شنت دولة الاحتلال الإسرائيلي هجوماً مباغتاً استهدف مواقع عسكرية ونووية داخل الأراضي الإيرانية، ورافقته عمليات اغتيال طالت مسؤولين عسكريين وعلماء في القطاع النووي.

وزعمت 'إسرائيل" آنذاك أن عملياتها تهدف إلى منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وفي 21 إلى 22 يونيو، نفذت الولايات المتحدة ضربات جوية استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية رئيسية. وبعد 12 يوماً من التصعيد، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 24 يونيو التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إيران و"إسرائيل"، محذراً في وقت لاحق من أن بلاده سترد عسكرياً إذا استأنفت طهران تخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية.

المصدر / فلسطين أون لاين