الاحتلال يقتحم مقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس

08 ديسمبر 2025 . الساعة 07:54 بتوقيت القدس
مقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إنَّ قوات "إسرائيلية" اقتحمت مقر الوكالة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأوضحت "الأونروا" في تصريحات صحفية، يوم الاثنين، أنَّ القوات "الإسرائيلية" صادرت هواتف حراس الأمن في مقرنا بالشيخ جراح خلال اقتحامها المتواصل.

يأتي هذا الاقتحام بعد يومين من إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجديد ولاية "الأونروا" لثلاث سنوات.

وفي مايو/ أيار الماضي، اقتحم أعضاء في الكنيست، مقر "الأونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس.

وكانت "إسرائيل" قد أمرت "الأونروا"، في رسالة وجهها ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 24 كانون الثاني/يناير الماضي، بإخلاء جميع منشآتها في القدس المحتلة ووقف عملياتها.

وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها.

ومنذ ذلك الحين، أخلت الأونروا مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح، وعيادة بالبلدة القديمة، ومدارس ومركز تدريب مهني في المدينة، بعدما كانت تتواجد في القدس منذ عام 1951. وكانت الأمم المتحدة قد دعت "إسرائيل" مرارًا للتراجع عن القرار، ولكن دون جدوى.

وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وفُوِّضت بمهمة تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئي فلسطين المسجّلين في مناطق عملياتها، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم.

 

