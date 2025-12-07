بالأسماء... الاحتلال يُفرج عن 5 أسرى من قطاع غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفرج جيش الاحتلال، اليوم الأحد، عن 5 أسرى من قطاع غزة، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعد أشهر عديدة من اعتقالهم في سجون يعانون فيها من سوء التغذية والتعذيب الجسدي الشديد.

وقالت مصادر محلية، بأن 5 أسرى وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدنية دير البلح وسط قطاع غزة، بعد أن أفرج عنهم الاحتلال".

وأفرجت سلطات الاحتلال عن نحو 1700 أسير من غزة في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي وقعت عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وإسرائيل.

ووصل معظم المفرج عنهم آنذاك في حالة صحية متدهورة، وتحدث عدد منهم عن تعرضهم لتعذيب وتجويع وإهانة داخل سجون الاحتلال.

ولا يزال يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد منهم، وفقا لمنظمات حقوقية وفلسطينية.

وفيما يلي أسماء الأسرى الذين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى عقب الإفراج عنهم من سجون الاحتلال، مساء اليوم:

1. محمد عدنان محمد شحادة – 33 عامًا، بيت لاهيا.

2. سعيد محمد حسن الغوراني – 49 عامًا، مدينة غزة.

3. عمر حازم محمد المصري – 19 عامًا، تل الهوى.

4. أحمد عبد الفتاح أحمد الجبري – 49 عامًا، خان يونس.

5. كمال محمود أبو عمر – 57 عامًا، بني سهيلا.

المصدر / فلسطين أون لاين