الثاني خلال يومين .. انتحار عسكري "إسرائيلي" شارك في الحرب على غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

انتحر جندي "إسرائيلي" جراء معاناته من اضطراب ما بعد الصدمة إثر مشاركته في الحرب على قطاع غزة، وفقا لصحيفة "معاريف".

وذكرت الصحيفة، مساء أمس السبت، أن الجندي نهوراي رافائيل بارزاني انتحر، موضحةً أنه عانى من اضطراب ما بعد صدمة نفسية عميقة ناتجة عن مشاركته في الحرب بغزة.

تشير بيانات رسمية لجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى ارتفاع ملحوظ في حالات الانتحار بين الجنود منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر 2023، حيث انتحر 7 جنود قبل نهاية العام نفسه، وارتفع العدد إلى 21 حالة خلال 2024، ثم ما لا يقل عن 20 جنديًا منذ مطلع 2025، مقارنة بمتوسط سنوي لم يتجاوز 12 حالة قبل الحرب.

ويرتبط هذا التصاعد وفق الجيش بضغوط المشاركة في القتال وتوسع الانتشار العسكري بما فيه قوات الاحتياط، بينما تُظهر التقييمات الداخلية تراجع الحالات الناتجة عن أسباب شخصية مقابل زيادة تلك المتعلقة بصدمة الحرب.

ويوم الخميس الماضي، نقلت صحيفة "هآرتس" عن حادثة انتحار ضابط احتياط من لواء غفعاتي كان يعاني اضطرابًا نفسيًا ترك قبيل وفاته مذكرة قال فيها: "هناك شيطان يطاردني منذ 7 أكتوبر".

وتشير الصحيفة إلى أن الظاهرة تمتد خارج الخدمة الفعلية، إذ انتحر 15 جنديًا مسرّحًا و5 شرطيين منذ اندلاع الحرب، مع تأكيد مختصين وعائلات أن الأرقام الرسمية لا تعكس الواقع الكامل.

وتأتي هذه المعطيات في سياق حرب إسرائيلية على غزة تسببت باستشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة 171 ألفًا معظمهم من النساء والأطفال، وسط استمرار الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار ومنع دخول الإغاثة بشكل كافٍ إلى القطاع.