تحقيق جديد يكشف ارتباك قيادة جيش الاحتلال عشية "طوفان الأقصى"

كشف تحقيق جديد عن حالة ارتباك واختلال واسع في جاهزية جيش الاحتلال خلال الساعات الأخيرة التي سبقت هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، رغم تبادل التحذيرات والمكالمات بين كبار القادة.

وبحسب التحقيق الذي بثّته القناة 12 الإسرائيلية، عقدت فجر ذلك اليوم جلسة تقييم أمني برئاسة قائد المنطقة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان، وبمشاركة قائد فرقة غزة ومسؤولين في جهاز الأمن العام (الشاباك).

وقدّم فينكلمان خلال الاجتماع ثلاث "إشارات إرشادية" للتعامل مع التطورات، شملت احتمال تنفيذ "مبادرة مفاجئة مع التركيز على غارة"، ورفع مستوى التأهب جزئيًا دون تحريك الدبابات أو الطائرات تفاديًا لرد فعل من حماس. واعتمد رئيس الأركان هرتسلي هاليفي هذا النهج لاحقًا.

لكن التحقيق يشير إلى أن سلسلة الإجراءات التي اقترحها فينكلمان - وبينها مراقبة قيادات حماس، وتشغيل طائرات مسيّرة، وتحريك مروحيات قتالية - لم تُنفَّذ، كما لم تُرفع جاهزية الدفاعات الجوية أو تُنشر بطارية إضافية من "القبة الحديدية"، ما أدى إلى انهيار المنظومة في الدقائق الأولى للهجوم.

وأشار التحقيق إلى عقد مكالمتين إضافيتين تلك الليلة ركزتا على التهديدات المتعلقة بالأنفاق، بما في ذلك فحص نفق يُشتبه في اختراقه الأراضي الإسرائيلية، على الرغم من أن حماس لم تستخدم أي أنفاق هجومية في الهجوم.

كما لم تُتخذ إجراءات جدية لمواجهة تهديدات بحرية أو جوية، وهو ما أتاح لقوارب المقاومة تجاوز العوائق البحرية ولفرق التسلل استخدام الطائرات الشراعية.

ورغم إرسال رئيس قسم العمليات ملخصًا للتعليمات قبل أقل من ساعتين على بدء الهجوم، يؤكد التحقيق أن مستوى الاستعداد الميداني بقي متدنيًا ومحدود الفاعلية، مع تركيز الجيش على حماية بعض مصادره الاستخباراتية الحساسة فقط.

ومن المقرر أن يتسلم رئيس أركان الاحتلال خلال أيام النسخة النهائية من التحقيق، والتي تربط بين التحذيرات الليلية وحالة التأهب الفعلية على الأرض لحظة وقوع هجوم طوفان الأقصى.

