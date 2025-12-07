الصحة: ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة في غزة لأكثر من 241400 شهيد وجريح

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة "الإسرائيلية" إلى 70,360 شهيداً، و171,047 مصاباً، منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في بيان إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 الماضية، 6 شهداء جدد، و17 إصابة، مبينة أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي بلغت 373 شهيدا، و970 مصابا.

وذكرت الصحة أنه جرى انتشال 624 جثمانا من تحت أنقاض المنازل المدمرة، مؤكدة أنّ أعداداً أخرى من الضحايا ما تزال تحت الركام وفي الطرقات، بسبب العجز عن الوصول إليهم في ظل الدمار الواسع ونقص المعدات اللازمة لعمليات الإنقاذ.

وأشارت الوزارة إلى أن معظم الضحايا من الأطفال والنساء، في وقت خلّفت فيه الهجمات دماراً هائلاً في البنية التحتية للقطاع، قدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمارها بنحو 70 مليار دولار.

وتابعت الوزارة أنّ جيش الاحتلال يواصل خرق الاتفاق أيضاً من خلال منع إدخال كميات كافية من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة المحاصر، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في ظروف إنسانية وصفتها بـ"الكارثية".

المصدر / فلسطين أون لاين