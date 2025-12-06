فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

خروقات الاحتلال تعرقل عودة سكان حي الزيتون إلى بيوتهم

استشهاد شابين برصاص الاحتلال في الخليل بزعم تنفيذ عملية دهس

لاعب كويتي يقاطع نظيره الإسرائيلي في بطولة كأس العالم للمبارزة

كايا كالاس: غالبية الدول لا تريد تولي مسؤولية نزع سلاح

ربعي: الاحتلال يمارس سلطته العسكرية بالضفة بلا قيود

مستوطنون يعتدون على أراضي المواطنين في قرية مخماس

تحذيرات من تداعيات استخدام الأصول الروسية المجمّدة على مكانة اليورو عالمياً

الأسرى الفلسطينيون يواجهون الأسوأ في وجود حكومة إسرائيلية فاشية

اقتحامات واعتقالات واستيلاء على ممتلكات.. الاحتلال يواصل اعتداءاته في الضفة

نجاح عملية معقّدة لفتاة فقدت جزءاً من جمجمتها في حرب غزة

بالفيديو استشهاد شابين برصاص الاحتلال في الخليل بزعم تنفيذ عملية دهس

06 ديسمبر 2025 . الساعة 21:40 بتوقيت القدس
...
الفيديو أظهر تنفيذ الاحتلال عملية إعدام ميداني للشابين

استشهد شابان فلسطينيان، يوم الإثنين، بعد أن أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على مركبتهما في منطقة باب الزاوية بمدينة الخليل، بزعم تنفيذهما عملية دهس.

وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية، أن العملية أسفرت عن إصابة جندي إسرائيلي بجراح، دون أن تورد تفاصيل عن طبيعة إصابته.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال فتحت النار مباشرة تجاه مركبة كان يستقلها شابان، ما أدى إلى استشهادهما على الفور، فيما أغلق الجنود المنطقة ومنعوا طواقم الإسعاف من الوصول إلى المكان.

وكانت مجندة إسرائيلية قد أُصيبت مطلع ديسمبر/كانون الأول بجروح وُصفت بالطفيفة في عملية دهس قرب بلدة حلحول شمال الخليل، وقال جيش الاحتلال إنها نُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي أعقاب الحادث، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية، حيث أغلقت المداخل الشمالية لمدينة الخليل بالبوابات الحديدية والحواجز والمكعبات الإسمنتية، بما يشمل مداخل رأس الجورة، فرش الهوى، حلحول، النبي يونس، والحواور، وسط انتشار مكثف للدوريات العسكرية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الخليل #عملية دهس #حلحول

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة