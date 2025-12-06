اقتحامات واعتقالات واستيلاء على ممتلكات.. الاحتلال يواصل اعتداءاته في الضفة

شهدت مدن وبلدات في محافظتي رام الله وقلقيلية، مساء يوم السبت، سلسلة من الاقتحامات والاعتقالات والإجراءات التعسفية نفذتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، تزامنًا مع تحرّكات استفزازية للمستوطنين في المنطقة.

ففي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشمالية من بلدة عزون المعروفة بـ"الخلايل"، واستولت على جرار زراعي يعود للمزارع محمد أيمن مجد، وذلك بعد احتجازه لعدة ساعات.

كما اقتحمت البلدة لاحقًا من مدخلها الرئيسي الشمالي واعتقلت خمسة شبان، هم: إبراهيم ومحمد خليل سويدان، ومحمود تيسير سويدان، وأحمد طالب نصار، ومحمد أيمن مجد، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي السياق ذاته، تجمع عدد من المستوطنين في المنطقة الشرقية بين قريتي الفندق وجينصافوط، وأطلقوا ألفاظًا نابية وحركات استفزازية باتجاه المواطنين قبل انسحابهم، دون تسجيل إصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية وجابت آلياتها شوارع البلدة.

أما في محافظة رام الله، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فتحي بيدر (38 عامًا) خلال اقتحامها بلدة سلواد شرق المدينة.

واقتحمت قوة عسكرية أخرى قرية بيتللو شمال غرب رام الله، إضافة إلى عين يبرود والمغير شمال شرق المدينة، دون الإبلاغ عن اعتقالات أو مداهمات إضافية.

وتأتي هذه الاعتداءات ضمن سلسلة يومية من الاقتحامات والانتهاكات التي تستهدف البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، وسط مخاوف من تصاعد هجمات المستوطنين وتشديد القيود على تنقل المواطنين وممتلكاتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين