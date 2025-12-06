نجاح عملية معقّدة لفتاة فقدت جزءاً من جمجمتها في حرب غزة

نجت فتاة من غزة كانت تعاني من إصابة قاتلة في جمجمتها، جراء شظية صاروخ "إسرائيلي" قرب منزلها، بعد جراحة تمت لها في الأردن.

ومريم إبراهيم واحدة من بضع مئات من المرضى الذين سمحت لهم سلطات الاحتلال بمغادرة غزة لتلقي الرعاية الطبية الضرورية منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وتجلس مريم على سريرها في المستشفى بالعاصمة الأردنية عمّان، تبتسم وتمزح خلال مكالمة مع والدها الذي لا يزال في الأراضي الفلسطينية، وتقول: "أنا بخير. كيف حالك؟"، وفق شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وكانت مريم فتاة (تبلغ من العمر 12 عاماً) تعاني من ضرر دماغي، إثر إصابتها بشظايا صاروخية تسببت في كسر بالجمجمة، بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلتها. واضطر الأطباء إلى إزالة العظمة الأمامية اليسرى من رأسها، مما أدى إلى تغيير شكلها الطبيعي بعد سلسلة من العمليات الجراحية.

وكانت مريم تعاني من آلام شديدة في الرأس، ونوبات صرع مستمرة، وارتفاع خطير في درجة حرارتها، وسط مضاعفات تهدد حياتها في أي لحظة، وكانت بحاجة ماسة إلى نقلها خارج غزة لإجراء عمليات جراحية وترميمية بهدف إنقاذ حياتها، حسبما قالت الفتاة في تصريحات سابقة لوسائل إعلام فلسطينية.

ونقلت الشبكة البريطانية أن مريم حالة نادرة؛ فهي واحدة من بضع مئات من المرضى الذين سمحت لهم السلطات الإسرائيلية بمغادرة قطاع غزة لتلقي مساعدة طبية حرجة منذ اتفاق أكتوبر 2025، والذي كان يهدف إلى إنهاء الحرب.

تقول منظمة الصحة العالمية إنها رصدت ما يقرب من 16 ألف حالة طبية تحتاج إلى رعاية حرجة عاجلة خارج غزة.

ووثقت بيانات منظمة الصحة العالمية ما مجموعه 217 مريضاً غادروا غزة لتلقي الرعاية الطبية في دول أخرى بين 13 أكتوبر و26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

ومنذ ذلك الحين، أفاد مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق بأن 72 مريضاً ومقدم رعاية آخرين من غزة غادروا المنطقة المحتلة من قبل إسرائيل إلى الأردن. لكنهم تركوا وراءهم طابوراً طويلاً من المرضى والجرحى في حاجة ماسة إلى المساعدة الطبية المتخصصة التي تتلقاها مريم إبراهيم في الأردن.

بعد نجاتها من القصف وجراحة استئصال الجمجمة (إزالة كسر في الجمجمة)، كان التحدي التالي الذي واجهته مريم هو الانتظار للحصول على إذن مغادرة غزة لإجراء الجراحة التي منحتها فرصة للبقاء على قيد الحياة لفترة طويلة. وانتظرت ما يقرب من نصف عام لإجراء هذه العملية؛ عملية تُعتبر حيوية.

من دونها، كان دماغ مريم بلا حماية. أي تعثر أو حادث يُهدد بإصابة دماغها بشكل لا رجعة فيه والتأثير سلباً على وظائفها العصبية، وهو خطر يزداد بشكل كبير نظراً لمكان إقامتها.

يقول صندوق إغاثة أطفال فلسطين، الذي موّل رعايتها الطبية في الأردن، إنهم «شهدوا بأم أعينهم الآثار الكارثية لهذا الصراع على صحة الأطفال ورفاههم. لقد تيتم الآلاف، أو أُصيبوا بتشوهات، أو تُركوا بصدمات نفسية مدى الحياة. دُمّرت مستشفيات ومراكز صحية بأكملها، مما حرم مجموعة كاملة من الأطفال من الحصول على أبسط الرعاية الطبية».

في حين لا تزال المنظمات الإنسانية تواجه تحديات في تنظيم عمليات الإجلاء من غزة، كان جراحان بريطانيان من بين مجموعة من المسعفين الذين رفضت السلطات الإسرائيلية السماح لهم بدخول القطاع.

وقالت الدكتورة فيكتوريا روز، جراحة التجميل والترميم في جمعية «IDEALS» الخيرية، لشبكة «سكاي نيوز»: «حسبت منظمة الصحة العالمية أنه في عام 2025 سُمح لـ47 في المائة فقط من فرق الطوارئ الطبية بالدخول إلى غزة».

يأتي هذا في وقتٍ احتجز فيه جيش الدفاع الإسرائيلي مئات الأطباء المحليين، ولا يزال مصير العديد منهم مجهولاً. ولا تملك غزة القوى العاملة الكافية للتعامل مع أعداد الجرحى.

وحظيت قضية مريم بتغطية إعلامية واسعة بعد تدخل معلمة الأطفال الأميركية الشهيرة صاحبة قناة «يوتيوب»، راشيل غريفين أكورسو، والمعروفة باسم "السيدة راشيل". وسلطت الضوء على قضيتها من خلال حديثها مع الطفلة الصغيرة عبر "إنستغرام" بعد أن نشرت مريم منشوراً عن تعرضها للتنمر بسبب مظهرها غير المعتاد لإصابتها في الجمجمة.

تدرك عائلة مريم أنها محظوظة للغاية بتلقيها هذه الرعاية المتخصصة، لكنهم يدركون أيضاً أنه بمجرد تعافيها ستُعاد الطفلة إلى غزة، حيث ينتظرها مستقبل غامض.

المصدر / وكالات