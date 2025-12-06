مستوطنون يقتحمون قرية كيسان ويطلقون الرصاص تجاه المنازل

فلسطين أون لاين

06 ديسمبر 2025 . الساعة 18:35 بتوقيت القدس
...
قرية كيسان تشهد اعتداءات متكررة من المستوطنين

 أطلق مستوطنون، مساء يوم السبت، الرصاص تجاه منازل المواطنين في قرية كيسان شرق بيت لحم، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، اقتحموا قرية كيسان، وهاجموا منازل المواطنين وأطلقوا الرصاص الحي تجاهها، دون أن يبلغ عن إصابات.

يشار إلى أن كيسان تشهد اعتداءات متكررة من المستوطنين تتمثل بالهجوم على المنازل وسرقة المواشي.

ويأتي هذا الاعتداء ضمن سياق تصاعد غير مسبوق في هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، تزامنًا مع استمرار الانتشار العسكري الإسرائيلي الواسع.

ووفق معطيات نشرتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد شهد شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 621 اعتداءً ارتكبها المستوطنون، في واحدة من أعلى الموجات المسجّلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اعتداءات المستوطنين #قرية كيسان

