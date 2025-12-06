الصحة: الاحتلال قتل 367 فلسطينيا منذ بدء وقف إطلاق النار

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم السبت، استشهاد 367 فلسطينيا وإصابة 953 جراء خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار منذ سريانه في 10 أكتوبر 2025..

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن مستشفيات القطاع استقبلت 6 شهداء (1 جديد و5 انتشال) و15 إصابة خلال الـ48 ساعة الماضية.

ولم تفصّل الوزارة بشأن الشهيد الجديد والإصابات، إلا أن جيش الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف النار بقصف أماكن مدنية في مختلف مناطق القطاع فضلا عن إطلاق الرصاص نحو المدنيين.

وأشارت الصحة إلى أنه منذ بدء وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي الشهداء 367، والإصابات 953، وحالات الانتشال 624، فيما ارتفع عدد ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023 إلى إلى 70 ألفا و354 شهيدا، و171 ألفًا و30 إصابة.

وشددت على أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة"، في إشارة إلى الدمار الكبير وعدم توافر المعدات اللازمة.

وبالإضافة إلى الضحايا ومعظمهم أطفال ونساء، تسبب الاحتلال بدمار هائل في غزة، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وإلى جانب قصفها المتواصل، تخرق إسرائيل الاتفاق بمنعها إدخال قدر كاف من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة المحاصر، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

المصدر / فلسطين أون لاين