زامير يدعو لدراسة العلاقة بين المستويين السياسي والأمني في إخفاقات 7 أكتوبر

دعا رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، في وثيقة عممها على ضباط كبار في الجيش، حول استنتاجات لجنة ترجمان، التي دققت في تحقيقات الجيش حول إخفاقات 7 أكتوبر، وألمح إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية تشمل المستويين السياسي والعسكري.

وقال زامير في الوثيقة، يوم الجمعة، إنه "يجب دراسة العلاقة بين المستوى السياسي والمستوى العسكري"، وأن "الجيش تحمل المسؤولية وحقق مع نفسه، لكن هذا الأمر ليس مهمته فقط، ولم يكن جديرا توجيه جميع الأضواء نحوه فقط".

وأضاف أنه "من أجل الوصول إلى بحث الحقيقة والدروس الكاملة في المستوى القومي، يجب تشكيل لجنة تحقيق خارجية وموضوعية، مثلما جرى بعد حرب يوم الغفران (في العام 1973). وبضمن ذلك يجب التحقيق في العلاقة بين المستويين السياسي والأمني، وفي المفاهيم السياسية والأمنية التي سبقت الحرب".

وتطرق زامير إلى الخطة الحكومية لإضعاف جهاز القضاء الانقسام الذي أحدثته في المجتمع "الإسرائيلي"، وكتب أنه "خلال العام 2023 أرسِلت تحذيرات إلى المستويين العسكري والسياسي، وكانت تحذيرات عامة وتناولت رصد تطورات في استيعاب أعدائنا، وبموجبها دولة إسرائيل موجودة في عملية ضعف داخلي يمس بردعها ويزيد من احتمالات التصعيد".

وأضاف في الوثيقة: "يجب دراسة العلاقة بين المستويين السياسي والعسكري بالنسبة للردع، وفي موازاة ذلك دراسة سبب أن المستوى العسكري، الذي أرسل التحذيرات، لم يجهز القوات والتأهب تجاهها".

وعدد زامير إخفاقات هيئة الأركان العامة واتهم رئيسي أركان جيش الاحتلال السابقين، هيرتسي هليفي وأفيف كوخافي، بالتقاعس عن "وضع خطط نافذة وذات علاقة، حتى تم إهمال خطط هدفها هزيمة حماس".

وشدد زامير على أن الضباط الكبار في الجيش أخفقوا في ليلة 7 أكتوبر، وأنه في الليلة نفسها "نُفذت عمليات تقييم الوضع واتخاذ القرارات بصورة غير مهنية. والمعلومات التي كانت موجودة، استوجبت رفع درجة التحذير على الأقل".

وأشار زامير إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية العدوانية في قطاع غزة، منذ عدوان العام 2008، وبشكل خاص منذ عدوان العام 2014، ساعدت في ترسيخ التصور إلى أدى إلى هجوم 7 أكتوبر.

وأضاف أن "جميع العمليات العسكرية التي نُفذت بموجب الأهداف التي حددها المستوى السياسي وبتوصية المستوى العسكري، تناولت إضعاف العدو وترميم الردع، وليس هزيمتها. وكانت الفكرة الحفاظ على حماس مرتدعة ومستضعفة، من أجل كسب الوقت. ومفهوم الامتناع هذا سمح لحماس بتنفيذ عملية واسعة لتعزيز القوة العسكرية".

المصدر / فلسطين أون لاين