مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطنين شرق الخليل

اعتدى مستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بالضرب على مواطنين شرق الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين من مستوطنة "افيجال" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم شرق الخليل وقوات الاحتلال، اعتدوا بالضرب المبرح على مواطنين من عائلة ادريس في منطقة "خلة النتش" بجبل جوهر، ما تسبب بإصابتهم برضوض وكدمات عولجوا على إثرها ميدانيا.

وتشهد الضفة الغربية منذ أشهر تصاعدا في هجمات المستوطنين، شملت حرق الممتلكات والاعتداء على المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، وسط اتهامات للجيش الإسرائيلي بعدم التدخل.

ووفقا لبيانات ميدانية، نفذ جيش الاحتلال والمستوطنون 2144 اعتداءً خلال شهر نوفمبر الماضي في مختلف محافظات الضفة الغربية.

وتركزت هذه الاعتداءات في رام الله والبيرة 360، الخليل 348، بيت لحم 342، ونابلس 334، حيث ارتكب جيش الاحتلال 1523 اعتداءً، فيما نفذ المستوطنون 621 اعتداء، ما يعكس تصعيدا واسعا يستهدف الأرض والممتلكات والسكان.

المصدر / فلسطين أون لاين