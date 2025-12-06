فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "أرضنا لا تقبل الخبث وتلفظ العملاء"

مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطنين شرق الخليل

تحقيق دولي يكشف عن استخدام باكستان برنامج تجسس إسرائيلي

المكتب الحكومي: 104 شاحنة غاز فقط دخلت غزة من أصل 660 مقررة منذ وقف إطلاق النار

إصابة 3 شبان جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم قرب أريحا

وزير الخارجية الإٍسباني: عنف المستوطنين في الضفة الغربية خرج عن السيطرة

ثقافة النجاة.. كيف نعيد ضبط المجتمع؟

وظائف بلدية غزة والصليب الأحمر 2025.. "طالع التفاصيل"

تقسيم غزة.. مخططات أمريكية "إسرائيلية" لتغيير الواقع الديموغرافي

مشعل: نرفض كلَّ أشكال الوصاية على غزَّة ويجب حماية مشروع المقاومة وسلاحها

مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطنين شرق الخليل

06 ديسمبر 2025 . الساعة 15:27 بتوقيت القدس
...
الخليل شهدت 348 اعتداء للمستوطنين خلال شهر نوفمبر الماضي

اعتدى مستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بالضرب على مواطنين شرق الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين من مستوطنة "افيجال" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم شرق الخليل وقوات الاحتلال، اعتدوا بالضرب المبرح على مواطنين من عائلة ادريس في منطقة "خلة النتش" بجبل جوهر، ما تسبب بإصابتهم برضوض وكدمات عولجوا على إثرها ميدانيا.

وتشهد الضفة الغربية منذ أشهر تصاعدا في هجمات المستوطنين، شملت حرق الممتلكات والاعتداء على المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، وسط اتهامات للجيش الإسرائيلي بعدم التدخل.

ووفقا لبيانات ميدانية، نفذ جيش الاحتلال والمستوطنون 2144 اعتداءً خلال شهر نوفمبر الماضي في مختلف محافظات الضفة الغربية.

وتركزت هذه الاعتداءات في رام الله والبيرة 360، الخليل 348، بيت لحم 342، ونابلس 334، حيث ارتكب جيش الاحتلال 1523 اعتداءً، فيما نفذ المستوطنون 621 اعتداء، ما يعكس تصعيدا واسعا يستهدف الأرض والممتلكات والسكان.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الخليل #الضفة الغربية #مستوطنة افيجال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة