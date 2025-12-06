المكتب الحكومي: 104 شاحنة غاز فقط دخلت غزة من أصل 660 مقررة منذ وقف إطلاق النار

قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن 104 شاحنة غاز فقط دخلت غزة منذ وقف إطلاق النار وحتى 6 ديسمبر 2025، مقابل 660 شاحنة كان يجب أن تدخل.

وأوضح المكتب الحكومي في بيان صحفي، يوم السبت، أن ما دخل إلى غزة من شاحنات غاز، يعادل قرابة 16% فقط من الاحتياج المتفق عليه.

وأشار إلى أنَّ 660 شاحنة كان يفترض دخولها، موضحًا أنَّ هذا هو إجمالي الشاحنات المقررة خلال الفترة نفسها، ما يكشف حجم الفجوة الحادة بين المتفق عليه وما ينفذه الاحتلال فعلياً.

وذكر المكتب الحكومي أنَّ 16% فقط من احتياجات غزة ما دخل إلى القطاع، وهو ما يخلق فجوة إنسانية خطيرة تمس كل مناحي الحياة اليومية.

ونوه إلى أنَّ عدد السكان المتضررين 2.4 مليون إنسان، موضحًا أنَّ هذا الرقم يمثّل سكان غزة المحرومين من الحد الأدنى من احتياجات غاز الطهي، بما يشمل المنازل والمستشفيات والمخابز والمطابخ الجماعية.

وبما يتعلق بمعيار التوزيع، أوضح المكتب الحكومي أنَّ التوزيع يتم وفق نظام برمجي يعتمد على عدد الأسر في كل محافظة ومدينة، ويتم تحديد الحصص وفق نسب دقيقة، لضمان العدالة وعدم تكرار الاستفادة، مشيرًا إلى أن حصة الأسرة في الدورة الواحدة 8 كيلو غاز، وهذه هي الحصة الرسمية لكل أسرة عند استلامها أسطوانة الغاز، وتستفيد الأسرة مرة واحدة فقط في كل دورة توزيع.

وتابع " 252,000 أسرة استفادت فعلياً وهذا هو عدد الأسر التي حصلت بالفعل على حصتها حتى الآن وفق الكميات الشحيحة الواردة من أصل نحو 470،000 أسرة".

وأكمل " 470,000 أسرة هي الفئة المستهدفة وهذا هو العدد الكامل للأسر المسجلة ضمن النظام، والتي يُفترض أن تحصل على حصتها لو توفرت الكمية اللازمة".

وأوضح المكتب الحكومي أن مدة الدورة الواحدة 3 أشهر، بسبب ندرة الكميات، تستغرق دورة التوزيع الواحدة ثلاثة أشهر على الأقل لاستكمال خدمة جميع الطلبات على النظام".

