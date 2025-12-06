وزير الخارجية الإٍسباني: عنف المستوطنين في الضفة الغربية خرج عن السيطرة

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباري، أن عنف المستوطنين "الإسرائيليين في الضفة الغربية قد خرج عن السيطرة.

وقال ألباريس في تصريحات صحفية، يوم السبت، "واجهنا انتقادات بسبب اعترافنا بالدولة الفلسطينية، لكننا فعلنا ذلك من أجل العدالة للشعب الفلسطيني".

وجاءت هذه التصريحات خلال انطلاق النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة 2025، في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأكد "ألباريس" أن "حل الدولتين هو المسار الحقيقي للسلام، مُشيراً إلى أن الأوان لتأسيس دولة فلسطينية حقيقية قد آن.

وشهدت الضفة الغربية خلال العام الجاري 2025 قرابة 1300 إخطارا وإجراء هدم لمنازل ومنشئات، إلى جانب اقتلاع 90 الف شجرة زيتون.

المصدر / وكالات