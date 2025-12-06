وظائف بلدية غزة والصليب الأحمر 2025.. "طالع التفاصيل"

تعلن بلدية غزة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) عن فتح باب التقديم لشغل وظائف تشغيل مؤقت، ضمن مشروع يهدف إلى تعزيز خدمات النظافة العامة وتهيئة شبكات الصرف الصحي لاستقبال موسم الشتاء في مدينة غزة.

الوظائف المطلوبة:

- عمال نظافة عامة.

- عمال تنظيف مصافي ومناهل مياه الأمطار.

مهام العمل والمسؤوليات

يتولى العمال المختارون المسؤوليات التالية:

- تنفيذ عمليات الجمع الأولي للنفايات الصلبة من الطرقات والمناطق السكنية.

- نقل و ترحيل النفايات إلى نقاط التجميع المحددة تمهيداً لنقلها إلى المكب الرئيسي.

- التعامل مع حاويات النظافة وتنظيف المواقع المحيطة بها.

- كنس وتنظيف الشوارع العامة.

- تنظيف وصيانة مناهل ومصافي مياه الأمطار وتعزيلها، لضمان جاهزية شبكات الصرف الصحي في موسم الشتاء.

- الالتزام التام بمعايير الصحة والسلامة العامة والبيئية أثناء أداء العمل.

شروط التقديم الأساسية

يجب أن تنطبق الشروط التالية على المتقدمين لوظائف التشغيل المؤقت:

- العمر: يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و 55 سنة.

- الحالة الاجتماعية: أن يكون المتقدم مُتزوجًا.

- مكان الإقامة: أن يكون من سكان المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لبلدية غزة.

- الوضع الوظيفي: ألا يعمل في أي جهة حكومية أو غير حكومية، وألا يمتلك دخلاً شهريًا ثابتًا.

- الالتزام: القدرة على الالتزام بساعات العمل المحددة والتعليمات الصادرة.

- القدرات: التمتع بالقدرة الجسدية والصحية والفنية اللازمة لطبيعة العمل كـ (عامل نظافة أو عامل تعزيل مصافي).

- البرامج السابقة: ألا يكون قد شارك في أي برنامج مماثل ممول من اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال العام 2025.

كيفية تقديم الطلب والموعد النهائي

يتم تقديم الطلبات وفق الآلية المحددة التالية:

- طريقة التقديم: إلكترونيًا فقط عبر رابط التسجيل المرفق أدناه.

- الموعد النهائي للتقديم: ينتهي التسجيل بنهاية يوم الأربعاء الموافق 10/12/2025.

- ملاحظة هامة: لن يُنظر في أي طلبات تُقدَّم بعد هذا الموعد أو بأي طرق أخرى غير إلكترونية. رابط التسجيل

آلية الاختيار والفرز

تتم عملية اختيار العمال على مرحلتين:

- الفرز الأولي: يتم فرز جميع الطلبات للتأكد من مطابقتها للشروط المذكورة أعلاه.

- القرعة الإلكترونية: تجرى قرعة إلكترونية لاختيار القائمة النهائية من العمال المؤهلين.

- الشفافية: ستتم عملية الاختيار مباشرة عبر وسائل الإعلام لضمان الشفافية.

تنبيهات هامة

- التسجيل عبر الرابط الإلكتروني أو قبول اسم المتقدم في القرعة لا يعني بالضرورة ضمان العمل في المشروع.

- القبول النهائي يعتمد على عدة عوامل، منها: توفر التمويل، استمرارية المشروع، الالتزام الشخصي، ومطابقة المعايير واجتياز المقابلة الشخصية (إن وجدت).

- يُمنع منعًا باتًا التسجيل في أكثر من بلدية أو تقديم أكثر من طلب واحد. سيؤدي التكرار إلى إلغاء طلب المتقدم نهائيًا.

المصدر / فلسطين أون لاين