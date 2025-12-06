الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضفة الغربية

فلسطين أون لاين

06 ديسمبر 2025 . الساعة 09:26 بتوقيت القدس
اعتقالات في الضفة

نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم السبت، حملة اعتقالات جديدة طالت عدداً من المواطنين في محافظتي الخليل ورام الله، وسط مداهمات واسعة للمنازل وتفتيش دقيق واحتجاز مؤقت لعدد من الأهالي.

في محافظة الخليل، اقتحمت قوة عسكرية بلدة سعير شمال المدينة واعتقلت الشاب معاذ فهيم شلالدة عقب مداهمة منزل عائلته وتفتيشه.

وفي محافظة رام الله، شهدت قرية النبي صالح شمال غرب رام الله اقتحاماً واسعاً فجر اليوم، حيث داهم الجنود عدداً من المنازل واعتقلوا أربعة مواطنين من عائلة التميمي، بينهم سيدة.

وخلال المداهمة، احتجزت القوات الشاب وسام إياد وزوجته دينا أبو مريم لساعات قبل الإفراج عنهما لاحقاً.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
