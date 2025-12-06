ارتفاع أسعار الذهب والفضة

ارتفعت أسعار الذهب والفضة، في تعاملات أمس الجمعة، وسط تفاؤل متزايد في الأسواق بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة الأسبوع المقبل. بينما واصلت الفضة صعودها لتسجل مستوى قياسيا جديدا.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا بنسبة 1% ليصل إلى 4212.16 دولارا للأوقية، رغم أنه يتجه لإنهاء الأسبوع على خسارة طفيفة تبلغ 0.4%.

واستقرت العقود الآجلة للذهب، تسليم فبراير، عند 4243 دولارا دون تغير يذكر عند التسوية.

وقال خبير مالي واقتصادي، إن التفاؤل بخفض الفائدة ينعكس مباشرة على أسعار المعادن. موضحا: "تزداد ثقة السوق في أن البنك المركزي سيقدم على الخفض، واستجابة لذلك شاهدنا الدولار يضعف قليلا".

وتشير توقعات الأسواق، وفق أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة CME، إلى احتمال 87.2% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الفيدرالي يومي 9 و10 ديسمبر.

وتوقع مدير العمليات في شركة "أليجانس جولد"، أن يتراوح سعر الذهب بين 4200 و4500 دولار هذا العام، وأن يصل بين 4500 و5000 دولار في 2026، تبعا لقرارات الفيدرالي المقبلة.

وفي سياق آخر، قفزت أسعار الفضة 2.6% لتصل إلى 58.59 دولارا، محققة ارتفاعا أسبوعيا نسبته 4%، بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 59.32 دولارا.

وسجلت الفضة ارتفاعاً ضخما بلغ 98% منذ بداية العام، مدعومة بوجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب، بالإضافة إلى إدراجها على قائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة.

وقد شهدت المعادن النفيسة الأخرى، تذبذبا محدودا؛ حيث استقر البلاتين عند 1646.10 دولارا، بينما ارتفع البلاديوم 0.3% ليصل إلى 1453.39 دولارا.

المصدر / وكالات