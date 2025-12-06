فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابة 3 شبان جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم قرب أريحا

وزير الخارجية الإٍسباني: عنف المستوطنين في الضفة الغربية خرج عن السيطرة

ثقافة النجاة.. كيف نعيد ضبط المجتمع؟

وظائف بلدية غزة والصليب الأحمر 2025.. "طالع التفاصيل"

توغل "إسرائيلي" في محيط بلدة بيت جن بريف دمشق

مشعل: نرفض كلَّ أشكال الوصاية على غزَّة ويجب حماية مشروع المقاومة وسلاحها

قطر: نحن في مرحلة مفصلية بشأن اتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

رابط تحديث بيانات المساعدات عبر وزارة التنمية الاجتماعية

"يونيسف": 4000 طفل بغزة يواجهون الموت ولا بُدّ من إدخال المستلزمات الطبية بشكل عاجل

سقوط مشروع الاحتلال في غزة

طقس فلسطين: أجواء غائمة وحالة من عدم الاستقرار الجوي

06 ديسمبر 2025 . الساعة 08:43 بتوقيت القدس
...
خيام النازحين في غزة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، يوم السبت، غائمًا جزئيًا إلى غائم، دافئًا وجافًا حتى ساعات الظهيرة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويكون الجو، يوم غد الأحد، غائمًا جزئيًا إلى غائم وباردًا نسبيًا إلى بارد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار.

وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والاثنين المقبل، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم وباردًا نسبيًا إلى بارد، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والثلاثاء المقبل، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم، وباردًا نسبيًا إلى بارد، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة.

وحذرت الأرصاد من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، والتزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

المصدر / وكالات
#طقس فلسطين #الحرب على غزة #درجات الحرارة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة