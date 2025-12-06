استشهاد ضابط بالدفاع المدني في قصف الاحتلال شمالي غزَّة

فلسطين أون لاين

06 ديسمبر 2025 . الساعة 07:57 بتوقيت القدس
ضابط الدفاع المدني الشهيد: سهيل دهمان

استشهد ضابط في الدفاع المدني الفلسطيني، صباح يوم السبت، متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها أمس الجمعة، في قصف الاحتلال شمالي قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية، إن ضابط الدفاع المدني، سهيل دهمان، قد ارتقى شهيدًا متأثرًا بجراحه التي أصيب بها أمس الجمعة، باستهداف الاحتلال محيط مسجد الرباط بمشروع بيت لاهيا في منطقة الفالوجا، شمالي غزة.

وأمس الجمعة، أوضحت مصادر صحفية، أن طائرة مُسيّرة انتحارية تابعة لقوات الاحتلال أُسقطت أمس الجمعة، قرب مسجد الرباط في مخيم جباليا للاجئين، شمالي قطاع غزة، وأسفرت عن إصابتين في منطقة الفالوجا.

وفي اليوم الـ 57 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي خروقاته على قطاع غزة بالقصف الجوي والمدفعي ونسف منازل المواطنين في عدة مناطق بالقطاع.

 

