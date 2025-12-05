فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شرطة غزة: 6 مراكز تخدم المواطنين على مدار الساعة ونسعى لمزيد من بسط الأمن

الطفلة لميس.. حياة معلّقة بين نقص المناعة وإغلاق المعابر

رئيس وزراء مالطا يزور طفلا جريحا من غزَّة

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

إعلام الأسرى: خطر حقيقي على حياة مروان البرغوثي داخل السجون

الملاحقة والاعتقال... إبادة إسرائيليَّة تطال الصَّيَّادين في عرض البحر (صور)

من صمودٍ مُعلَن إلى علاجٍ سرّي.. رحلة النساء مع الألم النفسي في غزة

"الإغاثة الإسلامية" تنتصر قضائيًا.. اعتذار وتعويض من قناة GB News

اتصال غامض يثير الذعر بشأن مصير الأسير مروان البرغوثي

وزارة الداخليَّة بغزة: رفع الغطاء العائليّ عن المتخابرين صمام أمان للمجتمع

وزارة الداخليَّة بغزة: رفع الغطاء العائليّ عن المتخابرين صمام أمان للمجتمع

05 ديسمبر 2025 . الساعة 16:27 بتوقيت القدس
...
صورة من الأرشيف
غزة/ فلسطين أون لاين

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الجمعة، أن نهاية ياسر أبو شباب المتهم بالتخابر والتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، "تمثل المصير المحتوم لكل من يختار الوقوف في صف العدو ضد أبناء شعبه".

وثمنت الوزارة، في بيان صحافي، مواقف العائلات والعشائر والقبائل في غزة، التي سارعت منذ اللحظة الأولى إلى رفع الغطاء الاجتماعي عن المتورطين في التخابر وتشكيل العصابات المدعومة من الاحتلال، معتبرة أن هذا الموقف كان بمثابة "صمام أمان للحفاظ على وحدة المجتمع الفلسطيني وتماسكه الداخلي".

وأضاف البيان أن الاحتلال "فشل في اختراق النسيج الوطني والاجتماعي الفلسطيني، ولم يتمكن من إحداث شرخ داخلي رغم محاولاته تشكيل عصابات مسلحة للعبث بالأمن الداخلي".

وأشار، إلى أن تلك المجموعات بقيت معزولة بلا حاضنة شعبية أو اجتماعية، وصولاً إلى انهيارها ومقتل أبرز عناصرها.

وشددت وزارة الداخلية على أن مقتل أبو شباب "رسالة واضحة لكل من اختار طريق الخيانة"، مؤكدة أن "مظلة الاحتلال وحمايته لن تكون أبداً ضماناً للبقاء"، وأن كل من تورط في المساس بأمن الشعب الفلسطيني سيواجه المصير ذاته.

ودعت الوزارة جميع المتورطين في المجموعات المرتبطة بالاحتلال إلى تسليم أنفسهم فوراً للأجهزة الأمنية لمعالجة ملفاتهم وفق القانون، مشيرة إلى أن المبادرة بالتسليم من شأنها أن تُخفّف إجراءات المحاكمة والعقوبات بحقهم.

 

 

#قطاع غزة #غزة #وزارة الداخلية #عملاء #العملاء

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة