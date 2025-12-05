بلدية غزة تحذّر: تقليص خدمات جمع وترحيل النفايات بسبب نفاد الوقود

تُواجه بلدية غزة أزمة حادة في استمرار تقديم خدمات جمع وترحيل النفايات الصلبة، نتيجة النقص الشديد في كميات الوقود المتوفرة لتشغيل آلياتها.

وقالت بلدية غزة في بيان لها، يوم الجمعة، إنه من المقرر أن تتوقف بعض آليات جمع النفايات عن العمل بدءاً من يوم السبت، ما سيؤثر بشكل مباشر على قدرة البلدية في إزالة النفايات من شوارع المدينة.

وقات البلدية، إنَّ أكثر من 350 ألف متر مكعب من النفايات قد تراكمت في شوارع المدينة والمكبّات المؤقتة، في ظل منع طواقم البلدية من الوصول إلى مكب النفايات في منطقة حجر الديك شرق المدينة.

وحذرت من أنَّ هذا الوضع الخطير ينذر بتفاقم الأزمات الصحية والبيئية، حيث تُشكّل هذه التراكمات بيئة خصبة لانتشار الأمراض المعدية، وظهور القوارض، والبعوض، والحشرات الناقلة للأوبئة، مما يُعرّض حياة السكان، خاصة الأطفال وكبار السن وذوي المناعة الضعيفة، لخطر الموت نتيجة تدهور الأوضاع البيئية والصحية.

وناشدت بلدية غزة المجتمع الدولي والجهات الإنسانية والإغاثية بسرعة التدخل لتوفير الوقود اللازم لتشغيل آليات جمع النفايات، والسماح لطواقم البلدية بالوصول الآمن إلى مكب النفايات في منطقة حجر الديك، وذلك تفادياً لانهيار هذا القطاع الحيوي ودرءا لكارثة صحية وبيئية وشيكة.

المصدر / فلسطين أون لاين