منح البكالوريوس 2025-2026: مؤسسة Reach تفتح باب التسجيل لطلبة فلسطين (غزة والضفة والقدس)

أعلنت مؤسسة Reach للتعليم عن فتح باب التسجيل رسميًا لبرنامج منح البكالوريوس للعام الأكاديمي 2025-2026. يُعد هذا البرنامج فرصة هامة للطلاب الراغبين في بدء دراساتهم الجامعية.

موعد وشروط التقديم على منحة Reach

بدأ استقبال طلبات التسجيل اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر 2025، وستستمر فترة التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025.

- الفئة المستهدفة: يستهدف البرنامج بشكل أساسي الطلبة الفلسطينيين في كل من:

قطاع غزة.

الضفة الغربية.

القدس المحتلة.

المؤهل الأكاديمي: البرنامج متاح لـ الطلبة الناجحين في امتحان التوجيهي (الثانوية العامة) والراغبين في الالتحاق بالدراسة الجامعية.

آلية التسجيل والخطوات المطلوبة

لضمان تقديم طلب المنحة بنجاح، يجب على الطلبة المهتمين اتباع الخطوات التالية:

- زيارة الموقع الرسمي: يجب تعبئة طلب المنحة حصريًا عبر الرابط المخصص للتقديم على الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة Reach.

- دقة البيانات: يُشدد على ضرورة التأكد من إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة وعناية.

- إرفاق المستندات: يجب على المتقدمين إرفاق كافة المستندات والوثائق اللازمة قبل الموعد النهائي المحدد.

تنبيه: آخر موعد لاستقبال طلبات المنحة هو يوم الأربعاء 31/12/2025. لا تفوتوا فرصة الحصول على هذه المنحة القيّمة لبناء مستقبلكم الأكاديمي.

للتسجيل والتقديم على منحة البكالوريوس 2025-2026 اضغط هنا

