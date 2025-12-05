الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر يوم الجمعة، حملة مداهمات واعتقالات في عدة محافظات بالضفة الغربية، تخللها اقتحام منازل المواطنين وتخريب محتوياتها والاعتداء على الأهالي.وأسفرت الحملة عن اعتقال عدد من الشبان، من بينهم:

• إبراهيم عادي أبو جبل

• قيس العجوري

من سكان بلدة بيت أمر، وجرى اعتقالهما على جسر العروب شمال الخليل.

• براء رائد

جرى اعتقاله عقب مداهمة منزله في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات اعتقال يومية في مدن وبلدات الضفة الغربية، وسط تصاعد الانتهاكات بحق المواطنين وممتلكاتهم.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى