طقس فلسطين الجمعة 5 ديسمبر

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم الجمعة، أن يكون يكون الجو غائما جزئيا الى صاف دافئاً جافا ومغبرا احيانا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا السبت، توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائما جزئيا الى غائم دافئاً وجافا حتى ساعات الظهيرة ،وفي ساعات المساء والليل تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

المصدر / وكالات