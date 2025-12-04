حماس: تقرير وول ستريت جورنال إقرار رسمي بانتهاكات الاحتلال المروّعة بحق الأسرى

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن ما وثقته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بشأن التدهور الحاد في ظروف الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، يمثل إقراراً رسمياً من حكومة الاحتلال نفسها على ما ترتكبه من انتهاكات مروّعة بحق أسرانا، تسببت في استشهاد العديد منهم تحت التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، "إن هذا التوثيق الخطير، مضافاً له عشرات التقارير الدولية والأممية، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، حجم السادية والإجرام غير المسبوق الذي يمارسه الاحتلال بحق الأسرى، واستهتاره المطلق بكل القوانين الدولية والإنسانية التي تُجرّم التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية".

وطالبت الحركة، المنظمات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمّل مسؤولياتها والقيام بتحرك عاجل للكشف عن حجم الانتهاكات المروعة التي يتعرض لها أسرانا داخل السجون، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم الواضحة أمام العالم، والتي لن تسقط بالتقادم.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن تقرير رسمي صادر عن مكتب الدفاع العام لدى الاحتلال يقرُّ بتدهور غير مسبوق في أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل المعتقلات الإسرائيلية.

أظهر التقرير أن السجون تشهد اكتظاظًا حادًا، حيث يتكدّس الأسرى في مساحات ضيقة للغاية، ويُجبر كثيرون منهم على النوم على الأرض في زنازين لا تستوفي الحد الأدنى من المعايير الإنسانية.

كما وثّق التقرير تعرض عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين لاعتداءات جسدية متكررة من قبل الحراس بشكل شبه يومي.

إلى جانب ذلك، رصد تراجعًا خطيرًا في جودة الطعام والرعاية الصحية، إضافة إلى نقص حاد في النظافة وغياب العلاج المناسب، مما أدى إلى انتشار أمراض جلدية وحالات سوء تغذية، بينما يعاني آخرون من إصابات ناتجة عن الضرب دون تلقي الرعاية اللازمة.

