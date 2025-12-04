فلسطين أون لاين

(تفاصيل ورابط التسجيل)

وزارة المواصلات بغزة تُطلق خطة "حصر وإزالة" للمركبات المُتضررة من الشوارع

04 ديسمبر 2025 . الساعة 19:15 بتوقيت القدس
صورة تعبيرية
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة المواصلات بالتعاون مع الجهات المختصة في قطاع غزة عن بدء المرحلة التنفيذية لحصر ورفع المركبات الهالكة والمتضررة المتوقفة في شوارع مدينة غزة، وذلك بهدف تسهيل الحركة المرورية وتنظيف الشوارع.

يُعد هذا الإعلان دعوة لكافة المواطنين الذين يمتلكون مركبات متضررة (هالكة) في الشوارع للالتزام بالخطوات المحددة التالية:

ما يجب على أصحاب المركبات المتضررة معرفته:

 * ما يشمله الحصر: هذا التسجيل مخصص حصريًا للمركبات الهالكة التي لا تزال متواجدة في الشوارع العامة.

 * بدء الإزالة الجماعية: ستبدأ الفرق المختصة بإزالة المركبات من الشوارع بعد أسبوع واحد من تاريخ نشر هذا الإعلان.

 * إجراء الإزالة الذاتية: إذا كان المواطن يرغب في إزالة مركبته بنفسه (لغرض بيعها كخردة أو محاولة تصليحها)، يتوجب عليه التواصل أولاً مع اللجنة لتوثيقها حسب الأصول قبل الشروع في الإزالة.

 * عواقب عدم الاستجابة: في حال لم يقم صاحب المركبة بإزالتها خلال المهلة المحددة، ستقوم البلدية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها من الشارع.

 للتسجيل والتواصل:

على أصحاب المركبات المبادرة بتسجيل بيانات مركباتهم عبر الرابط الرسمي المخصص لذلك:

 * رابط التسجيل: اضغط هنا

 * رقم التواصل للاستفسار والتوثيق: 0595530052

#قطاع غزة #غزة

