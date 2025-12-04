تعادل مثير بين فلسطين وتونس في كأس العرب 2025

فلسطين أون لاين

04 ديسمبر 2025 . الساعة 18:33 بتوقيت القدس
مشهد التحام لاعبي المنتخب الفلسطيني والتونسي في كأس العرب 2025
متابعة/ فلسطين أون لاين

اختتمت مباراة منتخب فلسطين والمنتخب التونسي لكرة القدم بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، وذلك ضمن منافسات كأس العرب 2025.

وتقدّم نسور قرطاج بهدفين دون رد، قبل أن يعود المنتخب الفلسطيني بقوة ويقلب مجريات اللقاء، ويتمكن من إدراك التعادل قبل 5 دقائق فقط من صافرة النهاية، ليخطف نقطة ثمينة ويحافظ على حظوظه في البطولة.

وبهذا التعادل، رفع المنتخب الفلسطيني رصيده إلى 4 نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على قطر مستضيف البطولة، في حين اكتفى المنتخب التونسي بإضافة نقطة إلى رصيده.

وقبل المباراة، عبّر لاعبو المنتخب التونسي عن خصوصية مواجهة فلسطين، معتبرين أنها ليست مجرد مباراة عابرة. فقد أكد أيمن دحمان ونور الدين الفرحاتي ومروان الصحراوي أنّ اللقاء يحمل رمزية ودلالات خاصة بالنسبة لهم وللجمهور التونسي.

وقال الحارس أيمن دحمان إن "كل التونسيين يحبون فلسطين"، متمنيًا أن تظهر المباراة في صورة رياضية تليق بالفريقين.

أما المدافع مروان الصحراوي فأشار إلى أن المواجهة ستبقى محفورة في ذاكرة الجماهير، داعيًا إلى التركيز على الجوانب الفنية خلال التسعين دقيقة.

في حين وصف الحارس نور الدين الفرحاتي المباراة بأنها "خاصة جدًا"، مع تأكيده أن نسور قرطاج سيدافعون عن ألوان بلادهم بهدف المنافسة على اللقب.

من الجهة المقابلة، أبدى مدرب المنتخب الفلسطيني إيهاب أبو جزر احترامه الكبير لتونس. 

وقال أبو جزر إن مواجهة منتخب شارك في المونديال وتعادل مؤخرًا مع البرازيل تتطلب تركيزًا مضاعفًا. 

وأضاف أن الجهاز الفني عمل على تجهيز اللاعبين نفسيًا وذهنيًا لمواجهة قوية من العيار الثقيل.

