فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مؤسسات الأسرى تعلن أسماء ثلاثة شهداء من معتقلي غزَّة

مستوطنون يحرقون مركبةً ويصيبون مواطنًا وابنته في نابلس

شهداء وقصفٌ جويٌّ ومدفعيٌّ.. الاحتلال يُواصل خروقات اتفاق وقف النَّار بغزَّة

الصحة بغزة: 8 شهداء و 16 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

منظمة حقوقية تدعو لتحرُّك ميداني عاجل لانتشال الضحايا الفلسطينيين المدفونين قرب "معبر زيكيم"

البرش: القطاع الصحي في غزَّة مُتهالك وننتظر فتح معبر رفح لخروج المرضى للعلاج

بالأسماء: الكشف عن مواقع احتجاز 34 أسيرًا من غزةفي سجون الاحتلال

سيمفونية الحجارة: حين تُروض غزة الركام لتعزف لحن البقاء

تقرير عبري: هجمات سيبرانية واضطرابات ملاحية تكشف جبهة جديدة خلال الحرب على غزة

الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضفة الغربية

مستوطنون يحرقون مركبةً ويصيبون مواطنًا وابنته في نابلس

04 ديسمبر 2025 . الساعة 13:21 بتوقيت القدس
...
صورة توثق حرق المستوطنين مركبة في نابلس

 أصيب مواطن وابنته، يوم الخميس، جراء اعتداء مستوطنين عليهما على طريق رام الله – نابلس قرب قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، كما تم إحراق سيارتهما الخاصة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تعاملت مع إصابة مواطن وابنته جراء اعتداء المستوطنين عليهما، ونقلا إلى المستشفى.

ونفذ المستوطنون الشهر الماضي وفي هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 621 اعتداء، في واحدة من ذروات إرهاب المستوطنين التي استهدفت القرى والتجمعات البدوية الفلسطينية تركزت في محافظات: نابلس بواقع 133 اعتداء، والخليل بـ 112 اعتداء، ورام الله والبيرة بـ 93 اعتداء.

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #اعتداءات المستوطنين #حرق مركبة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة