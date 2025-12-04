مستوطنون يحرقون مركبةً ويصيبون مواطنًا وابنته في نابلس

أصيب مواطن وابنته، يوم الخميس، جراء اعتداء مستوطنين عليهما على طريق رام الله – نابلس قرب قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، كما تم إحراق سيارتهما الخاصة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تعاملت مع إصابة مواطن وابنته جراء اعتداء المستوطنين عليهما، ونقلا إلى المستشفى.

ونفذ المستوطنون الشهر الماضي وفي هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 621 اعتداء، في واحدة من ذروات إرهاب المستوطنين التي استهدفت القرى والتجمعات البدوية الفلسطينية تركزت في محافظات: نابلس بواقع 133 اعتداء، والخليل بـ 112 اعتداء، ورام الله والبيرة بـ 93 اعتداء.

المصدر / وكالات