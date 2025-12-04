بالأسماء: الكشف عن مواقع احتجاز 34 أسيرًا من غزةفي سجون الاحتلال

كشف نادي الأسير، عن تلقي ردود بشأن أماكن احتجاز مجموعة من أسرى قطاع غزة في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وقال نادي الأسير في بيان مقتضب، يوم الخميس، إنه تلقى ردًا عن أماكن احتجاز مجموعة من معتقلي غزة بينهم أربعة في معسكر "سدي تيمان" فيما لا يزال العديد منهم رهن جريمة الإخفاء القسري.

مرفق قائمة بأسماء معتقلين من غزة تلقينا ردود بشأن أماكن احتجازهم عبر جيش الاحتلال:

• يوسف شحبير/ سديه تيمان

• رائد عفيفي/ سديه تيمان

• رائد عبد المنعم/ سديه تيمان

• حمزة حسني محمد ابو عميرة/ سديه تيمان

• أحمد عبد الناصر عسكري/ عسقلان

• بلال محمد المصري/ النقب

• جمال قديح/ نفحة

• جمال موسى شبات/ النقب

• زياد حسن عود/ النقب

• يحيى كمال أحمد/ النقب

• كرم زعانين/ النقب

• ماجد كارم المصري/ النقب

• محمد أبو حرب/ الرملة

• معتصم عواودة/ النقب

• محمد أنور بليحة/ نفحة

• محمد أبو حشيش/ النقب

• محمد سمير الكحلوت/ نفحة

• محمود خميس صوان/ نفحة

• محمود عبد الهادي أبو لبدة/ النقب

• سفيان عشي/ نفحة

• عاهد نمر/ النقب

• عبد الرحمن فايد/ النقب

• عمر أبو دقة/ نفحة

• زياد حسن موسى عود/ النقب

• أحمد عبدالله كفارنة/ نفحة

• محمد يوسف خالدي/ عسقلان

• خميس رافت بكر/ النقب

• ماجد موسى العكسري/ النقب

• محمود عمر عبد النبي/ النقب

• عبد الحميد مصطفى عبادلة

• رفيق فايز أبو نصر/ النقب

• أحمد إبراهيم موسى/ النقب

• أسامة عمر خضورة/ نفحة

• محمود خليل جراد/ نفحة

المصدر / فلسطين أون لاين