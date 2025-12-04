الصحة بغزة: 8 شهداء و 16 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

فلسطين أون لاين

04 ديسمبر 2025 . الساعة 12:14 بتوقيت القدس
أهالي يودعون أبناءهم الذين ارتقوا شهداء في قصف الاحتلال على غزة

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 8 شهداء(6 شهداء جدد، وشهيدان تم انتشالهما ) و 16 إصابة.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025)، بلغ إجمالي الشهداء 366، فيما وصل إجمالي الإصابات 938، بينما بلغ إجمالي الانتشال 619 شهيدًا.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 70,125 شهيدًا 171,015 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

 

