"حماس": الاحتلال يُواصل خروقاته وندعو للضَّغط عليه لتنفيذ تعهداته ومنها فتح معبر رفح في الاتجاهين

04 ديسمبر 2025 . الساعة 11:29 بتوقيت القدس
شعار حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أن الاحتلال يواصل ارتكاب مجازره ضد شعبنا في قطاع غزة، من خلال استهداف المدنيين، وحرق خيامهم وهم بداخلها، وتصعيد عمليات نسف ما تبقّى من منازل القطاع، فضلاً عن استمرار إغلاق معبر رفح.

وأوضح قاسم في تصريح صحفي، يوم الخميس، أن "حماس" تواصل التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، وقد سلّمت جثة أحد أسرى الاحتلال أمس في إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مؤكداً أن الحركة ستواصل العمل لإنهاء ملف التبادل بالكامل.

ودعا قاسم الوسطاء والدول الضامنة والأطراف التي اجتمعت في شرم الشيخ إلى ممارسة ضغط جاد على الاحتلال لوقف خروقاته للاتفاق، وتنفيذ تعهداته كما وردت فيه، وفي مقدمتها فتح معبر رفح في الاتجاهين.

