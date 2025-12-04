البرش: القطاع الصحي في غزَّة مُتهالك وننتظر فتح معبر رفح لخروج المرضى للعلاج

فلسطين أون لاين

04 ديسمبر 2025 . الساعة 10:46 بتوقيت القدس
22 ألف مريض أتموا الإجراءات اللازمة للسفر لتلقي العلاج خارج القطاع، بينهم 18.100 حصلوا على الموافقة

قال مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش، إنَّ 22 ألف مريض أتموا الإجراءات اللازمة للسفر لتلقي العلاج خارج القطاع، بينهم 18.100 حصلوا على الموافقة.

وأشار البرش في تصريحات صحفية، يوم الخميس، إلى أن من بين هؤلاء المرضى، 5 آلاف طفل، و5 آلاف مصاب بالسرطان و7 آلاف جريح.

وأوضح، أنَّ القطاع الصحي في غزة متهالك، و"ننتظر فتح معبر رفح لخروج المرضى للعلاج".

ومن جهته، كشف مركز غزة للسرطان، أن قطاع غزة يشهد ارتفاعًا حادًا في وفيات مرضى السرطان يصل إلى نحو ثلاث حالات يوميًا، أي ما يقارب ألف وفاة سنويًا، وهو معدل يفوق ما كان يُسجَّل قبل الحرب بثلاثة أضعاف.

وتواصل "إسرائيل" خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في غزة، ما قتل وأصاب مئات الفلسطينيين. كما تمنع إدخال قدر كاف من الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع لاإنسانية كارثية

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#معبر رفح #مرضى غزة #الحرب على غزة #جرحى غزة #طوفان الأقصى

