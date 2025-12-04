بحرية الاحتلال تعتقل 4 من الصيادين من بحر غزة

فلسطين أون لاين

04 ديسمبر 2025 . الساعة 10:28 بتوقيت القدس
انتهاكات متصاعدة من قبل الاحتلال تجاه الصيادين في غزة

اعتقلت بحرية الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح يوم الخميس، 4 صيادين فلسطينيين في عرض بحر غرب مدينة غزة، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وقالت نقابة الصيادين، إنَّ بحرية الاحتلال اعتقلت الصيادين حمزة عبد الوهاب كتوع وعبد اللطيف زكى طروش ورشدي عبدالله العطار وعرفات مالك طروش أثناء عملهم في بحر غزة.

وأشارت إلى أنَّ الصيادين تمكنوا من استعادة قارب واحد يعود للمعتقلين فيما منعت قوات الاحتلال إعادة قارب آخر.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استُشهد 359 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، إضافة إلى إصابة 903 آخرين بجروح متفاوتة.

وارتكبت قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 240 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.

