تراجع أسعار الذهب وارتفاع النفط عالميا

04 ديسمبر 2025 . الساعة 10:01 بتوقيت القدس
أسعار الذهب والنفط عالميا

 تراجعت أسعار الذهب، يوم الخميس، وسط قيام المستثمرين بجني الأرباح واتخاذ موقف حذر قبل اجتماع البنك المركزي الأميركي الأسبوع المقبل، في وقت يترقبون فيه بيانات اقتصادية مهمة للحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأميركية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4196.96 دولارًا للأوقية (الأونصة), فيما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2% لتصل إلى 4225.90 دولارًا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.4% إلى 58.26 دولارًا, وتراجع البلاتين 0.9% ليبلغ 1656.15 دولارًا، بينما انخفض البلاديوم 1.3% ليصل إلى 1441.75 دولارًا.

إلى ذلك، سجّلت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا اليوم الخميس، وسط قلق بشأن الإمدادات.

وارتفع خام برنت 14 سنتًا أو 0.22% إلى 62.81 دولارًا.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتًا أو 0.27% إلى 59.11 دولارًا.

المصدر / وكالات
