الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضفة الغربية

شهدت محافظات الضفة الغربية المحتلة، فجر يوم الخميس، حملة اعتقالات واقتحامات مكثفة نفّذتها قوات الاحتلال، تخلّلها مداهمات واسعة للمنازل، وتحويل بعضها إلى مراكز تحقيق ميداني، إضافة إلى تخريب للأثاث، واعتداءات على المواطنين، وفرض قيود مشددة على الحركة في بعض المناطق.

قلقيلية: اقتحام واسع وحظر تجول في حي كفر سابا

شهدت مدينة قلقيلية واحدًا من أوسع الاقتحامات منذ أشهر، حيث حاصرت قوات الاحتلال حي كفر سابا وأغلقت مداخله بالسواتر الترابية، وفرضت منع تجول كامل على الأهالي منذ ساعات الفجر.

داهمت القوات عشرات المنازل، واعتدت على المواطنين، واحتجزت عددًا من الشبان داخل منزل حوّلته إلى مركز تحقيق ميداني.

ووثّق السكان عمليات سرقة لمصاغات ذهبية ومبالغ مالية خلال التفتيش. كما عطّلت المدارس ودوائر الحكومة داخل المدينة حتى إشعار آخر.

ومن بين المعتقلين في المدينة، الشاب أحمد شتيوي الذي كان من المقرر أن يحتفل بزفافه غداً.

رام الله: اعتقال قيادي محرر بعد شهر على الإفراج عنه

أعادت قوات الاحتلال اعتقال القيادي المحرر الشيخ باجس نخلة من مخيم الجلزون، بعد شهر واحد فقط على الإفراج عنه من الاعتقال الإداري، علماً أنه قضى أكثر من 22 عاماً في سجون الاحتلال.

الخليل: اعتقالات تطال محررين ومسؤولاً محلياً

اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر تامر الوريدات من الظاهرية، كما اعتقلت رئيس بلدية السموع إبراهيم الرواشدة عقب مداهمة منزله.

وطالت الاعتقالات شابين من السموع، إضافة إلى اقتحام أحياء عدة في المدينة.

جنين: اعتقال مواطن ونجله

في بلدة قباطية، داهمت قوات الاحتلال منزل عائلة زكارنة واعتقلت صبحي زكارنة ونجله أنس بعد تخريب محتويات المنزل.

نابلس: حملة اعتقالات وعمليات تمشيط

اقتحمت قوات الاحتلال مناطق متفرقة من نابلس والقرى المحيطة بها، واعتقلت ثلاثة شبان من مادما بعد تفتيش منازلهم وتخريب محتوياتها، إضافة إلى مداهمات في شوارع المدينة الداخلية.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى