مستوطنون يهاجمون نشطاء ومتضامنين أجانب شمال أريحا

هاجم مستوطنون، فجر يوم الخميس، نشطاء ومتضامنين أجانب في قرية شلال العوجا البدوية شمال أريحا.

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات، بأن عددًا من المستوطنين من البؤر الاستيطانية المقامة في محيط قرية شلال العوجا البدوية شمال أريحا، اقتحموا القرية، وهاجموا نشطاء ومتضامنين اجانب كانوا يتواجدون لحماية المواطنين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن النشطاء وأهالي القرية العزل تصدوا للمستوطنين وأجبروهم على الهروب.

وتتعرض التجمعات البدوية في الأغوار لاعتداءات ممنهجة من قبل المستوطنين ارتفعت وتيرتها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، تستهدف المواطنين ومن يساندهم من نشطاء السلام الأجانب.

المصدر / وكالات