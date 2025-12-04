"حماس": قصف الاحتلال خيام النَّازحين جريمةُ حرب واستهتارٌ باتفاق وقف إطلاق النَّار

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن ما قام به الاحتلال الإسرائيلي من قصف على خيام النازحين بالقرب من المستشفى الكويتي في خان يونس جنوب قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين بينهم أطفال، "يعد جريمة حرب موصوفة واستهتارًا باتفاق وقف إطلاق النار".

وأوضحت "حماس" في بيانٍ لها، أمس الأربعاء، أن هذا التصعيد يعكس محاولة مكشوفة للتنصل من التزامات الاحتلال تجاه المدنيين.

وحمَّلت الحركة حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن تداعيات القصف الأخير.

ودعت الوسطاء والدول الضامنة للاتفاق إلى التدخل العاجل لـ"لجم الاحتلال ومنعه من استمرار اعتداءاته على المدنيين والمناطق السكنية وخيام النازحين".

وأكدت "حماس"، أن حماية المدنيين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه تمثل أولوية عاجلة، ويجب أن يتم ضمان احترام اتفاق وقف إطلاق النار.

وارتقى خمسة شهداء، بينهم طفلان، وأصيب آخرون، مساء أمس الأربعاء، جرّاء قصف الاحتلال خيام النازحين في مخيم النجاة بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين