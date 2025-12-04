فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يهدم بناية قيد الإنشاء في بيت لحم

أسعار صرف العملات في فلسطين الخميس 4 ديسمبر

في ذكرى ميلاده "عبد الله حمد" ينال الشهادة مشتبكًا بأنفاق رفح

الخالدي: السلطة تحولت إلى "شرطي للاحتلال".. و"أوسلو" أنتج 750 ألف مستوطن بالضفة

أزمة الوقود تُشعل الجوع في غزة

مستوطنون يهاجمون نشطاء ومتضامنين أجانب شمال أريحا

4100 مستوطن اقتحموا الأقصى خلال نوفمبر

عائلة في عتمة الغياب.. نافذ عماد أسير لا تعترف به سلطات الاحتلال

الشيخ خليل: غزة تبذل جهودًا لإنقاذ عامها الدراسي من الانهيار

خيمة الألوان.. كيف تعيد فتيات غزة بناء أنفسهن وسط الرماد

"حماس": قصف الاحتلال خيام النَّازحين جريمةُ حرب واستهتارٌ باتفاق وقف إطلاق النَّار

04 ديسمبر 2025 . الساعة 07:27 بتوقيت القدس
...
شعار حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن ما قام به الاحتلال الإسرائيلي من قصف على خيام النازحين بالقرب من المستشفى الكويتي في خان يونس جنوب قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين بينهم أطفال، "يعد جريمة حرب موصوفة واستهتارًا باتفاق وقف إطلاق النار".

وأوضحت "حماس" في بيانٍ لها، أمس الأربعاء، أن هذا التصعيد يعكس محاولة مكشوفة للتنصل من التزامات الاحتلال تجاه المدنيين.

وحمَّلت الحركة حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن تداعيات القصف الأخير.

ودعت الوسطاء والدول الضامنة للاتفاق إلى التدخل العاجل لـ"لجم الاحتلال ومنعه من استمرار اعتداءاته على المدنيين والمناطق السكنية وخيام النازحين".

وأكدت "حماس"، أن حماية المدنيين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه تمثل أولوية عاجلة، ويجب أن يتم ضمان احترام اتفاق وقف إطلاق النار.

وارتقى خمسة شهداء، بينهم طفلان، وأصيب آخرون، مساء أمس الأربعاء، جرّاء قصف الاحتلال خيام النازحين في مخيم النجاة بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #قصف خيام النازحين #خرق اتفاق وقف إطلاق النار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة