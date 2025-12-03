جيش الاحتلال يزعم إصابة 4 من جنوده في اشتباك برفح

متابعة/ فلسطين أون لاين

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إصابة 4 من جنوده في اشتباك مع مقاومين خرجوا من أحد الأنفاق في رفح جنوب قطاع غزة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال أعلنت خلال الأيام الماضية اغتيال عدد من المقاومين الذين كانوا يتواجدون في أنفاق رفح وانقطع الاتصال بهم منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن الاحتلال طرح عبر الوسطاء في مراحل سابقة مقترحات تتعلق برفع الرايات البيضاء وتسليم السلاح مقابل الخروج الآمن، مؤكدا أن الحركة رفضت ذلك بشكل قاطع.

وأضاف “هذا خيار مستحيل. مقاتلونا لا يمكن أن يقبلوا بالاستسلام. الاحتلال يريد صناعة صورة نصر لم يحققها في عامين من الحرب، لكنه فشل وسيفشل”.

وأشار إلى أن الاحتلال هو من بادر بالهجوم على المقاتلين في المنطقة، مما أدى إلى استشهاد عدد منهم بعد صمود استمر أشهرا طويلة، معتبرا أن "صمودهم يمثل عنوانا للكرامة والثبات".