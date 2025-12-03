مونديال كأس العرب في قطر.. إطلالة أخوية لنصرة فلسطين

غزة/ مؤمن الكحلوت:

احتفل العديد من المشجعين العرب، ومحبو فلسطين حول العالم، بفوز منتخب الفدائي الفلسطيني على نظيره القطري، في افتتاح بطولة كأس العرب 2025 التي تستضيفها الدوحة بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا.

وحصد الفدائي أول ثلاث نقاط في المسابقة، متصدرًا المجموعة الأولى بالتساوي مع المنتخب السوري، عقب فوزه على قطر بهدف نظيف في الوقت القاتل من المباراة.

وعبّر كثير من العرب عن حبهم العميق لفلسطين، حتى أنّ بعضهم شجّع المنتخب الفلسطيني على حساب منتخب بلاده، في سابقة لم تعهدها البطولات الرياضية من قبل.

وتواجدت أعداد كبيرة من الجاليات العربية إلى جانب الفلسطينيين في المدرجات لتشجيع ومؤازرة الفدائي، حيث ارتدى المشجعون الكوفية ورفعوا العلم الفلسطيني، فيما لم تسكت حناجرهم طيلة اللقاء دعمًا لفلسطين.

وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أول المهنئين للفدائي بالفوز على منتخب بلاده، إذ قال: "نرحب في دولة قطر بجميع الأشقاء العرب، ونتمنى التوفيق لجميع الفرق المشاركة، ألف مبروك للمنتخب الفلسطيني الفوز في المباراة الافتتاحية للبطولة".

مواطنة ألمانية من أصل تركي ظهرت على إحدى القنوات، وقالت: "حضرت إلى قطر من أجل تشجيع فلسطين فقط، فهي تستحق منا كل الحب والدعم والمؤازرة".

كما عبّر مشجع سوري عن مشاعره الصادقة تجاه فلسطين قائلًا: "والله إني أرى من العيب على نفسي أن أشجع منتخب سوريا عندما يواجه فلسطين".

وقال أحد الأطفال القطريين لمراسل قناة "الكاس" القطرية: "جئنا لنشجع العنابي، لكن ما يفرح الشعب الفلسطيني يفرحنا، وعندما نواجه المنتخب الفلسطيني فالكل فائز، ولا خسارة لأحد".

وكتب المشجع الجزائري حكيم الزيدي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن شاء الله يكون نهائي الكأس بين الجزائر وفلسطين، ويكون الفوز حليف فلسطين وتتوج بالكأس".

أما النجم العربي المصري محمد أبو تريكة، ومحلل قنوات beIN Sports، فعلق على فوز منتخب فلسطين قائلاً: "أنا بحب كل الشعوب العربية، لكن فلسطين عندي حاجة خاصة ومعزة خاصة. نفسي أصلي في الأقصى. الناس دي شافت ويلات، وبتعيش تحت احتلال لا يُطاق. قالوا عنهم باعوا أرضهم، لكن دي ناس فدائية بتقاتل ومش هتطلع من أرضها، وفي الملعب بتلعب بروح، ومش خايفة من حد".

وعن الفريق الذي شجعه في اللقاء، قال أبو تريكة مبتسمًا: "طبعًا كنت أشجع فلسطين، وهارد لك لمنتخب قطر، وبالتوفيق في المباراة القادمة".

وأضاف وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية: "اليوم كان جميلًا بفوز فلسطين.. معلش يا قطريين سامحوها هذه المرة"، ثم مازح قائلًا: "بس بلاش تقطعوا عيشي من القناة.. هاي كورة".

من جهته، قال المعلّق العماني خليل البلوشي عقب الفوز: "في لحظة تخطف الأنفاس، وفي وقت لا يحتمله قلب ولا تتحمله أعصاب، يسجّل المنتخب الفلسطيني هدفًا في الوقت القاتل ليُشعل الأفراح في كل غزة الأبية.. ألف مبروك لفلسطين، وهارد لك للعنابي".

كما هنأ المدرب الإسباني للمنتخب القطري جولين لوبيتيغي منتخب فلسطين بالفوز، قائلاً: "منتخب فلسطين استحق الفوز بالنظر إلى المستوى الذي قدمه في اللقاء".

المصدر / فلسطين أون لاين